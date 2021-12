L’investissement dans l’entrepreneuriat à impact est une nécessité, mais est aujourd’hui notoirement insuffisant, que ce soit en montants mobilisés ou en nombre d’acteurs impliqués. Pour répondre à ce besoin, PULSE, l’association de soutien à l’entrepreneuriat à impact du GROUPE SOS, soutenue par l’Union européenne et en partenariat avec France Angels, la Fédération nationale des Business Angels, lance Impact Business Angels, le premier réseau de Business Angels exclusivement consacré au soutien de l’entrepreneuriat à impact.

Un constat : la nécessité d’un réseau de Business Angels à impact

Le lancement d’Impact Business Angels fait suite à plus de 6 mois d’études menées par PULSE, l’association de soutien à l’entrepreneuriat à impact du GROUPE SOS, sur le rôle des Business Angels dans le soutien de l’entrepreneuriat à impact en France. Ce travail portant sur les près de 10 000 Business Angels français a abouti à la publication d’un rapport le 3 décembre 2021 dont les conclusions sont sans équivoques : d’une part, malgré un contexte propice (forte disponibilité des capitaux, enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux toujours plus pressants et développement de l’investissement à impact), les entrepreneur.se.s à impact peinent à financer leurs projets en phase amorçage.

En effet, en France, alors que l’investissement à impact représente plus de 4 milliards d’euros d’encours investis en 2020 [1], plusieurs dizaines de millions d’euros par an manquent aux porteur.se.s de projets à impact en amorçage. Cela s’explique notamment par le fait que “les investisseurs préfèrent des cibles ayant au moins 4 à 5 ans d’existence” [2]. D’autre part, l’implication des Business Angels dans le secteur de l’entrepreneuriat à impact – acteur.rice.s incontournables du soutien financier et de l’accompagnement des projets en amorçage – est souhaitée mais empêchée par de multiples facteurs : méconnaissance de l’impact et de ses écosystèmes, perception averse des risques, difficultés à identifier et évaluer les projets, manque d’expertise et manque de co-investisseur.se.s. Le besoin d’avoir un réseau de Business Angels expert de l’entrepreneuriat à impact, inexistant jusqu’alors, est très clairement identifié comme nécessaire à l’émergence et au développement de projets à impact.

La création d’Impact Business Angels est une réponse logique à ce besoin, et porte la triple ambition d’attirer plus de financements vers les projets à impact et de faire en sorte que ces financements soient à la fois de meilleure qualité et mieux répartis entre les projets.

Celle-ci vient compléter l’arsenal du financement de l’amorçage en France aux côtés des 5 500 Business Angels membres de la Fédération, et notamment des récents réseaux thématiques lancés en 2021 (Agritech, Activités équestres, Intelligence Artificiel) en complément de ceux déjà en place (Angels Santé, Mer Angels, Forinvest, Cosmetic Angels Seed4Soft, CleanTech BA …)

Un réseau d’ores et déjà opérationnel

Le lancement du réseau a été officiellement annoncé ce vendredi 3 décembre au Pavillon Elysée, en présence de Jean-Marc Borello, Président du Directoire du GROUPE SOS, d’Alain Pujol, Co-Président de France Angels, ainsi que plus de 90 invité.e.s et intervenant.e.s acteur.rice.s de l’entrepreneuriat à impact (Business Angels, entrepreneur.se.s et financeur.se.s à impact, représentant.e.s d’incubateurs, d’accélérateurs et d’acteurs institutionnels).

Le réseau Impact Business Angels compte déjà près de 15 Business Angels fondatrices et fondateurs qui soutiendront dès janvier 2022 des projets à impact, en ciblant des projets d’innovation sociale au service de toutes formes d’impact (social, environnemental, sociétal, territorial), et ce quelle que soit leur forme juridique et via des instruments financiers diversifiés en fonds-propres et quasi-fonds propres.