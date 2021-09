Lagardère annonce la finalisation, le 23 septembre 2021, par Hachette Book Group, filiale américaine d’Hachette Livre, de l’acquisition de l’éditeur américain indépendant Workman Publishing, aux conditions communiquées le 16 août 2021.

Cette acquisition vient compléter le catalogue d’Hachette Book Group aux États-Unis, et lui permet ainsi de renforcer significativement ses positions, notamment dans le segment Jeunesse. F ondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique dans de nombreux domaines tels que cuisine, parentalité ou jardinage. De nombreux best-sellers figurent parmi ses parutions, dont certains, preuve de leur succès, ont été adaptés en série télévisée, en émission ou en film (Salute Your Shorts : Life at Summer Camp, 1,000 Places to See Before You Die ou What to Expect When You’re Expecting).