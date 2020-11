LafargeHolcim a émis aujourd’hui une obligation liée au développement durable pour un montant de 850 millions d’euros avec un coupon de 0,5% à échéance 2031. Cette obligation durable est doublement inaugurale, tant pour LafargeHolcim que pour le secteur des matériaux de construction.

Géraldine Picaud, directrice financière chez LafargeHolcim indique : « Nous sommes fiers d’être les premiers de notre secteur à lancer une obligation liée au développement durable. Le carnet de commandes de 2,6 milliards d’euros démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière, la stratégie et la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs de développement durable. »

Magali Anderson, Chief Sustainability Officer chez LafargeHolcim ajoute : « Cette annonce démontre l’engagement de la société à atteindre l’objectif de réduction de CO2 le plus ambitieux du secteur pour 2030. L’émission d’obligations d’aujourd’hui porte nos accords de financement ESG à 6 milliards de francs ».

Les investisseurs obligataires auront droit à un coupon plus élevé si l’entreprise n’atteint pas son objectif, incitant LafargeHolcim à atteindre son objectif de 475 kg de CO2 net par tonne de ciment d’ici 2030. LafargeHolcim rend compte de ses performances par rapport à cet objectif clé dans son reporting annuel.

LafargeHolcim est la première entreprise de matériaux de construction à signer l’initiative « Business Ambition for 1,5°C » de l’UNGC en ligne avec un scénario de réchauffement inférieur à 2°C d’ici 2030.

ISS ESG, fournisseur de Second Party Opinion, garantit l’alignement du cadre de cette transaction avec les principes des SLB publiés par l’International Capital Markets (ICMA) en juin 2020 et valide la robustesse et la pertinence de l’objectif de réduction de CO2 de l’entreprise.

« Cette émission constitue une nouvelle étape dans la stratégie de financement durable de LafargeHolcim et réaffirme son engagement dans la réduction de ses émissions de CO2. Société Générale CIB est fière d’avoir accompagné LafargeHolcim en tant que banque conseil sur la structuration durable de cette opération, nouvelle preuve de l’expertise de nos équipes sur ce sujet. » indique Paula Dunin-Wasowicz, Experte Obligations Durables, Marchés de Capitaux de Dette chez SGCIB.

Le carnet d’ordre a atteint 2,635 milliards d’euros.

Géographiquement, les chiffres indiquent que les allocations les plus importantes ont été attribuées à l’Allemagne et l’Autriche (35%) puis au Royaume-Uni et Irlande (18%) suivis du sud de l’Europe (12%) et du BeNeLux ainsi que la France à hauteur de 10% respectivement.

Les gérants d’actifs représentaient le groupe d’investisseurs le plus important, souscrivant à hauteur de 80% de la souche. Le reste a été affecté aux assureurs et aux fonds de pension (13%), aux banques (6%) et autres investisseurs (1%).

Parmi les Active Bookrunners figuraient SG CIB, BNPP, HSBC, ING et Santander.