Fondée en 2018 par six étudiants de l’école Polytechnique de Turin (Italie), Young Platform vise à rendre le monde des crypto-monnaies accessibles à tous à travers une plateforme de produits numériques et une intense activité éducative et de diffusion de la technologie blockchain et de ses applications. Grâce à cette levée de fonds de 16 millions d’euros menée par le fonds Azimut, la startup compte accélérer son déploiement en Europe et particulièrement en France.

Young Platform simplifie et rend ludique l’accès des Français aux cryptomonnaies

Près de 8% des Français possèdent des cryptomonnaies et 30% des Français envisagent d’en acquérir selon une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG sur commande de l’Association pour le développement des actifs numériques (L’Adan). Leur proportion a donc dépassé celle des détenteurs d’action en direct, soit 6,7% des Français selon l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La startup a pour ambition de permettre à toute une nouvelle génération d’investisseurs individuels, de maîtriser les concepts clés de la Blockchain pour se lancer sereinement dans le monde des crypto-monnaies, de manière ludique par l’acquisition de sa monnaie numérique le YNG.

La plateforme repose sur une simple promesse : valoriser un chemin de découverte et d’expérience à travers chaque produit pour une croissance personnelle et consciente dans le monde de la crypto. Grâce à son application mobile, Young Platform Step permet :

D’accumuler des jetons YNG (le token créé par la startup) en marchant et en accumulant des pas ;

D’apprendre les bases de l’écosystème blockchain en répondant à des quizz et en gagnant des YNG pour chaque leçon apprise ;

De prendre en main les cours des crypto-monnaies en disposant de graphiques et comprendre si le prix va augmenter ou baisser.

Young Platform lève 16 millions d’euros pour s’étendre en France

Un an après sa levée de fonds de 3,5 millions d’euros auprès de United Venture, Young Platform accélère son développement avec cette nouvelle levée de fonds de 16 millions d’euros menée par le fonds Azimut.

Ce nouveau capital soutiendra les plans de développement de Young Platform, à commencer par :

le développement de l’équipe, qui passera de 41 à 110 personnes d’ici à la fin 2022 ;

l’expansion géographique sur de nouveaux marchés tels que l’Espagne et la France.

Depuis son lancement, Young Platform compte 1 million d’utilisateurs (dont 100 000 en France) et revendique un volume de transactions de 200 millions d’euros à la fin décembre 2021.

Young Platform Step est la porte d’entrée parfaite pour n’importe quel investisseur qui souhaite se diversifier avec des crypto-monnaies. Nous souffrons d’un manque important d’éducation financière et technologique en France et d’autant plus sur les technologies blockchain. Young Platform Step en développant un parcours éducatif progressif et ludique permet à tous de maîtriser les bases des technologies blockchain pour leur permettre de prendre des décisions d’investissement rationnelles. Plus de 100 mille personnes bénéficient déjà de cette approche inédite sur le marché que nous souhaitons proposer au plus grand nombre explique Ambroise Hélaine, Country Manager France de Young Platform.