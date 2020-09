Quasiment à l’arrêt durant toute la durée du confinement, les secteurs du patrimoine et du tourisme ont été profondément impactés par la crise du COVID-19. Fermetures temporaires des sites culturels, annulation des réservations, emplois et recrutement à l’arrêt : des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Dans ce contexte compliqué, cette levée de fonds d’1 million d’euros par Patrivia à caractère d’exception et d’événement prometteur pour un secteur du patrimoine qui représente plus de 500 000 emplois en France, et qui doit faire face à une reprise d’activité difficile. Patrivia est aujourd’hui le site leader sur ce secteur, apportant des solutions adaptées aux besoins de ses clients et permettant de donner accès au patrimoine historique à un très grand nombre de visiteurs.

Engagée depuis ses prémices pour la sauvegarde du patrimoine de nos territoires, soutenue par le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine et Stéphane Bern, Patrivia promeut l’accès à la culture pour le plus grand nombre. A chaque réservation d’une visite via Patrivia, 10% des recettes du Pass Patrimoine sont données à la Fondation du patrimoine pour soutenir les projets de restauration de la Mission Stéphane Bern.

Patrivia a également fortement investi dans l’activité éditoriale. En 2019, elle a racheté le site Mon Patrimoine, premier média en ligne dédié au patrimoine culturel. En mars 2020, Patrivia a activement participé au lancement du collectif Patrimoine 2.0. Ce collectif œuvre pour la sauvegarde du patrimoine français, fortement touché par la crise sanitaire. Pour cela, une campagne de communication d’ampleur nationale a été lancée au début de l’été, portée par le slogan « Cet été je visite la France » et le hashtag #CetétéjevisitelaFrance afin d’inciter les Français à miser cette année sur le tourisme local.

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Patrivia va investir dans la recherche et le développement de nouveaux outils performants pour constamment améliorer la mise en valeur le patrimoine historique et permettre au plus grand nombre de visiteurs d’y avoir accès. La startup souhaite agrandir ses équipes, rester sur une dynamique de forte croissance comme en témoigne les ventes estivales : « Durant le seul mois d’août, nous avons réalisé le même chiffre d’affaire que durant toute l’année 2019 ! » déclare Maunoir de Massol. Une grande opération est en préparation pour les fêtes de fin d’année.