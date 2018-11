La mission de monemprunt.com : simplifier l’accès au crédit immobilier pour tous ceux qui souhaitent acheter un bien.

Une solution clef en main pour tous les stressés du prêt immobilier

Le courtier en ligne monemprunt.com apporte une réponse concrète aux français stressés par le crédit immobilier. 85% des français sont stressés à extrêmement stressés par la recherche d’un prêt immobilier selon l’étude réalisée par Toluna Survey pour monemprunt.com en août 2018 auprès de 1021 personnes de 25 à 55 ans.

L’enjeu est de leur simplifier la vie par un accompagnement de A à Z, allant de l’estimation de prêt jusqu’à la signature de l’acte chez le notaire. L’intelligence artificielle développée dans la plateforme digitale permet d’obtenir une estimation sur mesure immédiate.

L’acquéreur délègue ensuite à un expert financier l’ensemble des démarches administratives liées à sa recherche de crédit. Monemprunt.com s’occupe de tout, à distance et sans frais : des premières simulations, aux conseils personnalisés, le montage du dossier, l’analyse des pièces justificatives, la sélection des banques, toutes les négociations jusqu’au meilleur crédit clef en main prêt à être signé !

Une levée de fonds de 1,5 million d’euros pour accélérer la croissance

« GO CAPITAL est très heureux d’accompagner monemprunt.com, nouvelle offre de courtage en ligne pour les particuliers. Monemprunt.com est une plateforme innovante pour les particuliers pour qui la recherche d’un prêt immobilier est longue et compliquée. Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe et par la plateforme totalement adaptée aux usages actuels », déclare David Leray, Membre du comité d’Investissement de GO CAPITAL.

Jean-Charles Herviaux, directeur associé – Etienne Meeseman, SOGESCOT – Arnaud Guilleux, président fondateur Gaëlle Aubrée, directrice associée – Emmanuel Frattini , directeur général fondateur - David Leray, GO CAPITAL

La plateforme technologique monemprunt.com, développée avec le partenaire USEWEB, combine un outil de simulation de prêt sur mesure, des algorithmes de scoring modélisant des milliers de datas, et un outil de gestion de la relation clients. Elle permet d’autonomiser l’acquéreur sur la partie estimation et constitution du dossier, tout en lui offrant un éventail de services labellisé « conciergerie du crédit immobilier » : aide à la recherche d’un bien immobilier, conseils par un expert dédié, suivi en temps réel des démarches, accompagnement jusqu’à la signature de l’acte et services d’aide à l’emménagement.

« Cette levée de fonds doit permettre d’accélérer la croissance sur l’ensemble du territoire via un plan de communication digital et de financer la R&D pour le développement technologique de la plateforme, le recrutement et la formation des experts financiers. Nous souhaitons doubler l’effectif d’ici 2020 » annoncent les fondateurs Arnaud Guilleux président et Emmanuel Frattini Directeur Général.

Un marché du crédit immobilier en pleine croissance

Le marché du prêt immobilier est porteur avec des taux bas très attractifs, des consommateurs français très attachés à la pierre et de plus en plus enclin à confier leur recherche de crédit à un tiers de confiance (+5% par an). monemprunt.com a accompagné plus de 10 000 clients dans leurs démarches de financement depuis le lancement.

La startup monemprunt.com dépoussière le modèle du courtier en prêt immobilier avec une offre clef en main, gratuite, qui associe le meilleur des plateformes digitales et l’expertise d’une équipe de conseillers financiers qui prennent en charge toutes les démarches.

« Octobre 2018 est un véritable tournant pour monemprunt.com, non seulement nous finalisons notre levée de fonds mais nous venons de lancer la V2 du site avec un nouvel UX design et de nouvelles fonctionnalités pour les acquéreurs, pour les banques et les professionnels de l’immobilier. Mais ce n’est pas tout, nous venons d’obtenir le label Finance Innovation et le prix startup bretonne 2018 de Crisalide Numérique. » souligne Gaëlle Aubree Directrice associée.