Après avoir levé plus d’un million d’euros il y a tout juste un an, Karnott signe une nouvelle opération auprès des fonds d’investissement Partech et Leap Ventures – partenaire de la première heure. Pépite montante de l’Agtech, Karnott a vocation avec cette levée de fonds à accélérer son expansion en Europe pour confirmer son statut de leader du suivi de l’activité des machines agricoles en temps réel.

Antoine Dequidt détaille les ambitions de la société : « L’engouement engendré depuis le lancement de la commercialisation confirme que notre solution répond à un véritable besoin et aux nouveaux enjeux de l’agriculture. L’une de nos ambitions avec cette nouvelle levée de fonds est d’exporter notre savoir-faire français à l’international. »

Alexandre Cuvelier ajoute : « Depuis quelques mois, une personne de l’équipe se trouve au Canada pour y étudier le marché et prendre les premiers contacts. Nous attaquerons également le marché européen à la rentrée 2018. Premiers pays visés : Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Les fonds vont nous permettre d’aller plus vite que prévu, de poursuivre le développement de l’entreprise et de continuer à recruter des talents ».

UNE SUCCESS STORY NÉE DE LA RENCONTRE ENTRE AGRICULTURE ET NUMÉRIQUE

À l’origine du projet : la rencontre au sein du Centre Des Jeunes Dirigeants D’entreprise d’Antoine Dequidt et Alexandre Cuvelier. Antoine, agriculteur et entrepreneur, a l’habitude de mutualiser son matériel agricole avec son voisin, réalisant ainsi des économies tout en supportant plus facilement les investissements. Une discussion avec Alexandre, informaticien de formation, leur donne l’idée de créer une solution connectée permettant de calculer, analyser et archiver automatiquement toutes les interventions réalisées par chaque équipement agricole grâce à un boitier (comprenant un GPS et de multiples capteurs) couplé à une application web puissante mais très simple d’utilisation. À la clé, la suppression des traditionnels carnets de notes utilisés dans le milieu pour suivre les interventions et l’usage du matériel. “Karnott” était né…

Depuis sa création en 2016, la petite startup a bien changé. Karnott emploie aujourd’hui 24 collaborateurs et compte encore étoffer son équipe. « Nous prévoyons l’embauche ces prochains mois de 10 personnes sur des postes de Marketing, Business Development, Customer Success », explique Antoine Dequidt.

LE 1ER CARNET DE NOTES CONNECTÉ QUI AUTOMATISE LE SUIVI DU MATÉRIEL AGRICOLE

Fixé sur les machines – tracteurs, remorques, semoirs… - Karnott permet de géolocaliser l’engin et d’enregistrer l’intervention réalisée dans la parcelle. Compatible toutes marques, tout âge et tout modèle, cet objet connecté est entièrement automatique et autonome. Ciblant principalement les E.T.A. (Entreprises de Travaux Agricoles), les CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) et les agriculteurs, Karnott permet de visualiser, sur son ordinateur ou son smartphone, les temps et coûts d’utilisation du matériel culture par culture.