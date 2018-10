Skillogs a aujourd’hui besoin de 600 000€ pour continuer son développement et fait appel à Sowefund pour ouvrir son capital aux investisseurs sur une durée limitée.

Skillogs, une application éducative pour le développement de compétences durables : Skillogs a su se faire une place dans le monde de l’Éducation en proposant une plateforme de formation intelligente appelée Acarya, du Sanskrit "Professeur". Acarya permet à chacun d’acquérir ou de revoir les bases et d’apprendre à son rythme, selon son niveau et selon un parcours adapté. Acarya, véritable banque de données des compétences, analyse les forces et les faiblesses de chacun, dimensionne les besoins, et apporte une réponse unique pour le succès du plus grand nombre.

Un partenariat solide avec IBM

Skillogs bénéficie d’un accès privilégié aux outils et ressources d’IBM Watson pour développer l’intelligence artificielle d’Acarya.

L’entreprise a intégré la Scale Zone, premier "scalérateur" au monde. Skillogs est par ce biais accompagnée sur la scalabilité et sa solution. L’innovation est par ailleurs présentée aux grands comptes d’IBM.

Les investisseurs font confiance à Skillogs sur Sowefund

Skillogs a choisi Sowefund afin de l’accompagner à accélérer son développement, en ouvrant pour une durée limitée un appel à financement sur cette plate-forme de co-crowdfunding. Elle propose aux particuliers d’investir aux côtés de professionnels (Business Angels, Venture Capital…) et, ainsi, de profiter de leur expertise pour se créer un portefeuille de participations innovantes, En effet, il est possible de rejoindre le projet et participer au succès de cette startup Ed Tech à partir de 100 euros.

Au terme de la campagne de financement, Skillogs va recueillir 600 000 € sur Sowefund. Cette somme va lui permettre d’asseoir de manière durable son modèle collaboratif sur le marché de la formation professionnelle et sera notamment utilisée pour financer :

Le recrutement de 5 collaborateurs supplémentaires pour développer l’équipe technique, l’équipe commerciale et l’ingénierie pédagogique de la plateforme.

La sous-traitance de la digitalisation massive des ressources pédagogiques

La réalisation de la Data Analyse des traces d’apprentissage via les apprenants d’Acarya, afin de confronter les algorithmes d’Intelligence Artificielle à la réalité du terrain, avec l’expertise du leader mondial du "Learning Analytics" (Analyse de données pédagogiques), Ryan Baker

L’optimisation de l’interface utilisateur et l’expérience utilisateur pour une appropriation optimale de la solution par les différents utilisateurs, qu’ils soient enfants ou adultes.

Le développement du plug-in d’apprentissage SHIMAR, permettant d’apprendre les langues étrangères avec l’intelligence artificielle d’Acarya. Cet outil permettra à tout un chacun d’apprendre en regardant ses séries et films préférés. Il sera développé grâce à partenariat stratégique avec Netflix.

"Skillogs vit une année charnière très riche. Grâce à la première tranche de la levée de fonds, nous avons pu consolider notre équipe, notamment sur le plan commercial. La plateforme s’enrichit d’un module de formation en langues étrangères, qui permet à chacun d’apprendre une langue en regardant films, séries et documentaires. C’est un grand succès de prospection ! Nous comptons sur la Communauté de Sowefund pour poursuivre la dynamique et permettre à Skillogs une montée en puissance progressive.” indique Raphaël MORAGLIA, Directeur Général de Skillogs.

« Nous sommes fiers d’accompagner Skillogs dans cette opération et nous sommes convaincus de la réussite du projet » conclut Benjamin WATTINE, cofondateur de Sowefund.