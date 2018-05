Une levée de fonds de 5 M d’euros pour soutenir la croissance d’une pépite de la PropTech

La rapidité de cette nouvelle levée de fonds de 5 millions d’euros, réalisée seulement 8 mois après une première levée d’un million d’euros en septembre 2017, fait écho à la croissance record de 40% par mois depuis un an de cette jeune pousse qui confirme ainsi son leadership face à la concurrence.

Ce second tour de table, rassemblant les fonds d’investissements européens Global Founders Capital et Picus Capital, permettra à la startup de soutenir ses nombreuses ambitions sur un marché en pleine (r)évolution :

D’ici le 1er semestre 2019, Proprioo projette d’avoir 1 000 mandats de vendeurs par mois, contre 300 mandats mensuels actuellement réalisées.

Après s’être implantée avec succès en mars 2018 à Lyon et Bordeaux, la startup annoncera prochainement l’implantation de son réseau dans trois nouvelles métropoles : Lille, Marseille et Toulouse

Le développement interne de la structure sera également un enjeu majeur en 2018, avec un recrutement d’une vingtaine de salariés d’ici la fin de l’année.

Sur le plan technologique, cette levée de fonds permettra d’améliorer les outils la plateforme , notamment l’outil d’estimation et de data pour réduire au minimum les délais de vente avec comme objectif de passer sous la barre des 30 jours.

Proprioo annonce également le lancement de son offre de gestion locative auprès des propriétaires de biens. Celle-ci répond à une demande croissante des mandataires, ainsi qu’à l’évolution naturelle de la startup.

“Nous sommes ravis de voir que Global Founders Capital et Picus renouvellent leur confiance à Proprioo dans le cadre de cette importante seconde levée de fonds. Nous allons poursuivre ainsi nos investissements et nos efforts pour développer ce qui fait notre force : une solution hybride unique qui rend le marché immobilier français plus transparent et simple pour les vendeurs.” commente Proprioo.

“Vendre un bien immobilier représente le deuxième type de transaction le plus stressant après un divorce. En cela, Proprioo vient bousculer le marché traditionnel de l’immobilier, grâce une offre disruptive de service dont l’objectif est de simplifier et d’écourter considérablement le processus de vente d’un bien en s’appuyant sur des algorithmes de pointe.

En concentrant ses efforts sur le perfectionnement de ses outils, Proprioo permet à ses clients de réaliser des économies de coûts significatives dans le processus de vente et est donc en mesure de leur offrir des tarifs fixes très attractifs, bien au-dessous des prix du marché.

En pleine croissance, l’équipe de Proprioo est en passe de devenir la plus grosse agence immobilière connectée de France voire d’Europe Centrale.” commente Picus Capital.

Proprioo met les vendeurs de biens immobiliers au centre de son Business Model

Issue de l’expérience personnelle des deux co-fondateurs, Henri Pagnon et Simon Primack, la startup Proprioo a pour ambition de rebattre les cartes d’un modèle de marché devenu obsolète. Les commissions représentent, en effet, une part trop importante sur le prix final d’un bien (entre 2% et 8%) et plus de 9 personnes sur 10 trouvent désormais leur appartement via Internet. Le rôle de l’intermédiaire est donc moins impactant compte tenu de ce nouvel écosystème

Concrètement, Proprioo propose aux vendeurs un accompagnement personnalisé dans le processus de vente, depuis la phase d’évaluation jusqu’à la signature chez le notaire. A l’inverse d’une agence immobilière classique, la startup ne prend aucune commission sur le prix de vente du bien et se rémunère avec un forfait fixe de 1 990 euros et ce quelque soit la taille du bien.