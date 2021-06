Cette opération, qui complète le 1er tour de table en seed effectué en 2020, va permettre à Lizee d’accélérer son développement technologique et commercial, pour répondre à l’un des enjeux majeurs de la stratégie des marques et des distributeurs aujourd’hui : l’intégration de nouveaux modèles économiques circulaires à leur stratégie de développement.

Lizee a conçu la première plateforme e-commerce et logistique SaaS, en marque blanche, dédiée aux enseignes et aux marques qui souhaitent développer simplement un service de location de leurs produits.

« Nos habitudes de consommation évoluent avec la prise de conscience de l’urgence climatique mondiale, amplifiée par la pandémie. Aujourd’hui, des études récentes soulignent que 70% des e-consommateurs affirment privilégier les sites qui mettent en avant une démarche responsable, et 81% des e-commerçants considèrent le sujet comme prioritaire. Nous avons l’ambition de soutenir la transformation durable de l’industrie du retail en déployant de nouveaux modèles économiques circulaires (location, abonnement locatif, seconde main) à grande échelle. » soulignent Anna Balez et Tanguy Frécon co-fondateurs de Lizee.

La start-up a déjà convaincu plus d’une dizaine de marques dans les secteurs du sport, du retail et de l’accessoire, dont Decathlon, Delsey Paris, Kipling, ou encore Adidas - pour la location des produits outdoor -, Kiabi - qui vient de lancer un service de location de vêtements pour femmes enceintes - ou encore Maje, qui a lancé mi-juin son premier service de location de robe de soirée.

L’attention portée par les consommateurs à l’engagement éthique et responsable des marques et des enseignes, est devenue ces dernières années un enjeu majeur pour les acteurs de la distribution, tous secteurs confondus. Les marques et enseignes s’engagent dans une transformation durable et profitable, et offrent à leurs clients une expérience nouvelle. En effet, la location offre des avantages économiques pour les consommateurs, permet d’optimiser l’usage d’un produit, et en ce sens de limiter la sur-production et la consommation de ressources.

"Nous sommes très heureux d’annoncer le premier investissement de notre fonds d’impact récemment créé, et avec Lizee, d’accompagner les acteurs du retail dans leur transition vers un commerce plus responsable et durable. La plateforme technologique de Lizee et la vision stratégique de ses fondateurs l’amèneront à devenir un acteur majeur de l’économie circulaire à l’échelle mondiale " souligne Laurent Babut, partner Ring Mission.

Avec cette levée de fonds, Lizee ambitionne d’ici le printemps 2022 de lancer 30 nouvelles marques dans la réutilisation de leurs produits, grâce à la location et à la vente de seconde main.