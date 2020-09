Ce premier tour de table régional vient solidifier les partenariats d’ARSKAN : ses investisseurs sont des acteurs locaux indispensables au développement de la startup.

PULSALYS (Comue université de Lyon, C.N.R.S., C.D.C), déjà actionnaire et partenaire scientifique historique ré-abonde. Son ré-investissement assoit les relations entre ARSKAN et la recherche scientifique ;

(Comue université de Lyon, C.N.R.S., C.D.C), déjà actionnaire et partenaire scientifique historique ré-abonde. Son ré-investissement assoit les relations entre ARSKAN et la recherche scientifique ; JEMFI-INVEST, partenaire stratégique, dont l’investissement ouvrira les portes de grands comptes internationaux du monde industriel.

ARSKAN, sous statut de Jeune Entreprise Innovante, développe des solutions logicielles SAAS embarquant des technologies d’imagerie 3D.

Sa technologie de compression et de décompression progressive disruptive facilite l’exploitation et la visualisation de données 3D massives sur le Web et en mobilité. Elle permet de générer un jumeau numérique 3D collaboratif, interactif et connecté.

Une levée de fonds qui a permis à la startup lyonnaise à la fois d’industrialiser son algorithme et d’élargir sa dreamteam. Un pas de plus vers la commercialisation et l’internationalisation de cette technologie révolutionnaire.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil ont accompagné la société Arskan dans son processus de levée de fonds : « ARSKAN a développé une technologie de rupture en matière de compression/ décompression (codec) de données 3D massives, c’est le « mp3 » de la 3D ! Cela ouvre un champ des possibles énorme en matière d’applications et d’usages. Demain, grâce au codec progressif ARSKAN n’importe qui pourra transférer ses fichiers 3D en temps réel sur les réseaux mobiles et les visualiser instantanément et sans contrainte sur son navigateur Web ou son smartphone. » déclare Christophe Del Toso, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission et conseil d’ARSKAN pour la levée de fonds.

« Pour cette première levée de fonds, j’ai tenu à solidifier nos partenariats indispensables. L’opportunité nous a permis de faire rentrer JEMFI-INVEST, un partenaire stratégique et opérationnel, avec qui nous travaillons sur des consortiums européens. Ces partenariats stratégiques, concrétisés par la levée de fonds, démontrent la pertinence de la technologie ARSKAN et le bien-fondé de notre business-modèle. » affirme Jean-Gabriel Grivé, PDG d’ARSKAN.

« Notre rencontre avec ARSKAN a immédiatement suscité un intérêt sur des univers singuliers, où la passion et le goût du défi nous ont emportés vers cette aventure commune. L’évolution de nos activités, basées sur l’acquisition de données géospatiales et d’infrastructures spécifiques d’aménagement du territoire, nous conduit à générer des modèles 3D de plus en plus élaborés. La restitution, le partage et l’exploitation de ces modèles doit s’appuyer sur une solution numérique innovante. Pour ces raisons, supporter le développement d’ARSKAN est un challenge qui correspond à ces nouveaux enjeux où le numérique va transformer et faire évoluer nos métiers. » ajoute Frédéric Guillot, Président de JEMFI, actionnaire d’ARSKAN.