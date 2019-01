Créée en 2010 à Euratechnologies par Antoine Leclercq, Potion Social (exCrezeo) a fondé son expertise sur la création et la gestion de communautés de clients en accompagnant des marques telles que Auchan, Leroy Merlin, Keolis… Afin de financer le développement et la commercialisation d’une offre inédite dédiée au retail, Potion vient de boucler une levée de fonds d’un million d’euros auprès de FINORPA SCR et de Nord France Amorçage.

Un client « émotionnellement » connecté avec son magasin dépenserait en moyenne deux fois plus qu’un client « seulement » satisfait. S’inspirant de ce postulat, Potion Social a développé en 2018 une solution personnalisée de création et de gestion de communauté de clients en magasin. Intégralement en mode SaaS, la plateforme est conçue pour les équipes de vente afin de leur permettre de créer instantanément une communauté, de la personnaliser, d’augmenter rapidement le nombre de ses membres (grâce à des invitations, des événements, des jeux-concours) et de l’animer grâce à des techniques de gamification et du contenu. « Notre solution Retail est inédite sur le marché. En transformant les vendeurs en micro influenceurs, elle leur permet de maintenir du lien avec leurs clients une fois qu’ils sont sortis du magasin », résume Antoine Leclercq.

De plus en plus d’enseignes prennent en effet conscience des enjeux du marketing différencié ou “glocal” (pour contraction des termes "global" et "local") et souhaitent (re)donner de l’autonomie à leurs points de vente grâce à des outils de marketing distribué.

« Notre solution permet d’animer à la fois une communauté au niveau de l’enseigne et des micro communautés au niveau des points de vente. Quand un client rejoint la micro communauté du magasin, il rejoint de facto la communauté de l’enseigne. Avec Potion Social, la marque mère capte et reste propriétaire de l’intégralité des données clients », précise Antoine Leclercq qui présentera Potion Social en mars à l’occasion du Ecommerce One to One de Monaco qui rassemble chaque année plus de 1 800 professionnels du secteur.

Antoine Leclercq, fondateur de Potion Social : « L’apport de FINORPA et de Nord France Amorçage dans le cadre de cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer en 2019 la commercialisation de Potion Social notamment via le développement d’un réseau de partenaires (agences Marketing, Conseil, CRM, Social Media, Retail ou Market Research). Nous allons également ajouter de nouvelles briques technologiques et autres fonctionnalités à la plateforme afin de l’adapter aux besoins évolutifs du marché du retail ».

Benjamin Fitoussi, chargé d’investissements FINORPA : Benjamin Fitoussi, chargé d’investissements FINORPA : « Nous sommes très heureux de rejoindre l’aventure Potion Social et de la soutenir à un moment clé de sa croissance. L’accompagnement d’entreprises innovantes fait partie intégrante de notre ADN, et nous ne pouvons que saluer l’ambition d’Antoine Leclercq et son équipe de proposer une nouvelle approche communautaire dans le retail. Nous sommes persuadés qu’avec sa solution dédiée aux points de vente, Potion Social est en passe d’insuffler un vent nouveau sur ce marché. »