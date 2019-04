Cela permet aussi de la libérer de différentes contraintes telles que la gestion des dépenses ainsi que des notes de frais. L’entreprise annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1.5 million d’euros auprès du Truffle Capital.

iPaidThat a déjà séduit plus de 500 entreprises

Les dirigeants d’entreprises sont régulièrement confrontés aux problématiques liées à la gestion de la compatibilité. IPaidThat facilite le quotidien des dirigeants ainsi que celui de leurs comptables en réinventant et simplifiant la comptabilité grâce à l’IA et au Machine Learning.

Des robots recherchent en temps réel dans les boîtes mail des entreprises toutes les factures reçues et en extraient les informations essentielles (la TVA, le montant total, le fournisseur, la date…). Le client ayant préalablement connecté ses comptes bancaires professionnels, peut bénéficier du rapprochement bancaire. La plateforme signale alors aux dirigeants et aux comptables les justificatifs manquants et permet de relancer automatiquement les clients qui n’ont pas payé ! iPaidThat est un véritable assistant comptable virtuel, permettant aux dirigeants d’avoir des indicateurs en temps réel sur la santé financière de leur entreprise et aux comptables de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme le conseil et l’analyse financière. iPaidThat fait gagner un temps précieux aux entreprises.

Le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle au service des dirigeants

En automatisant et digitalisant la gestion des factures, iPaidThat apporte une solution simple et efficace aux entreprises cherchant à optimiser leur comptabilité tout en respectant la protection des données personnelles.

La plateforme d’iPaidThat centralise l’ensemble des documents clients, fournisseurs et données financières au sein d’une seule et même interface. Les factures des fournisseurs peuvent être collectées directement par le biais de robots examinant les espaces clients ou simplement via une boîte mail. Les algorithmes dotés d’une Intelligence artificielle analysent ensuite les factures et en extraient les informations essentielles permettant ainsi de les archiver et les saisir automatiquement. En complément, iPaidThat a développé une application mobile équipée d’un scanner permettant d’analyser, de stocker et de transférer en temps réel les différentes notes de frais.

Plus d’un million d’euro pour le développement de la plateforme

En lançant iPaidThat en juin 2017, les trois fondateurs : Sébastien Claeys, Jean-Pierre Ocalan et Hugo Allary partaient du constat que les entreprises ont souvent des difficultés à gérer leur comptabilité au quotidien. Faciliter, automatiser la gestion des comptes des sociétés de toutes tailles sont au cœur de l’activité de cette start-up. En collaboration avec d’autres entreprises Fintech telles que Qonto, Payfit et Alan, iPaidThat souhaite révolutionner la gestion financière des sociétés.

En juillet 2017 iPaidThat lève 175 000 euros, permettant de lancer son développement. Aujourd’hui iPaidThat boucle une levée de fonds de 1.5 million d’euro auprès du Truffle Capital, pionnier de la Fintech en France qui développe et accompagne les futurs leaders technologiques innovants du monde de la finance et de l’assurance, de la BPI et des Business Angels. Grâce à ce tour de table l’entreprise mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif : un volume de 6 000 clients d’ici 2020, d’équiper 20% des cabinets d’experts comptables en France et de se donner le défi à l’image du Slack d’équiper 100% des start-up.

Sébastien Claeys, co-fondateur d’iPaidThat, résume ainsi l’objectif de cette levée de fonds : « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance et notre développement, et de conserver nos atouts, à savoir une technologie maison et un support client de qualité supérieure ».

Bernard-Louis Roques, co-fondateur de Truffle Capital : « iPaidThat vient compléter l’écosystème Fintech de Truffle Capital avec une offre technologique qui pousse à l’extrême l’automatisation de la collecte et du traitement des factures pour les TPE. L’efficacité de la solution est en constante progression grâce à ses ressources et développements en Machine Learning. iPaidThat facilite la vie des entrepreneurs, rend indolore, voire ludique tout un pan pourtant nécessaire de leur organisation financière, et deviendra bientôt un véritable conseil accompagnant leur vie financière au quotidien. Plusieurs de nos partenaires manifestent un fort intérêt à promouvoir iPaidThat et nous sommes heureux de venir épauler la société au début d’une grande aventure. »