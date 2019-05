Glovo, acteur leader de la livraison à la demande à travers le monde, annonce ce jour une levée de fonds de 150 millions d’euros (169 millions de dollars), en Série D, dirigée par l’entreprise internationale de capital-risque Lakestar. La startup barcelonaise, qui a pris le parti de TOUT livrer (repas, courses, produits pharmaceutiques...), utilisera ces fonds pour soutenir sa croissance globale.

Glovo s’emploiera notamment à développer son équipe d’ingénieurs, et à innover ainsi sur le segment du "on-demand", de sorte à intégrer davantage de commerçants dans son offre, et à ainsi devenir l’application du quotidien des urbains.

Affirmer sa position sur le marché mondial du "on demand"

Fondé en janvier 2015 par ses actuels CEO Oscar Pierre et Sacha Michaud, Glovo a pu compter sur des investissements de capital-risque pour financer sa croissance. En ouvrant une ville tous les 4 jours en moyenne en 2018, Glovo emploie aujourd’hui un millier de personnes à travers le monde, et s’impose comme l’acteur de la livraison à la demande le plus en croissance de l’Amérique Latine et de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Le tour de table a ici été mené par Lakestar, l’investisseur des entrepreneurs de la Tech, mais aussi Drake, le propriétaire de la franchise Papa John’s, et avec le soutien de nouveaux investisseurs : Idinvest Partners, et Korelya Capital.

Miser sur la Tech et ses talents

Tout comme Glovo a su se déployer à travers le globe, la startup entend aujourd’hui doper la croissance de ses équipes Tech. Fort de la nomination de Mustafa Sezgin en tant que "VP of engineering" en 2018, Glovo ambitionne le recrutement de 300 nouveaux ingénieurs Tech pour soutenir l’ancien homme fort de Uber et SoundCloud.

La startup emploiera ses nouvelles équipes d’experts à créer une expérience client plus intelligente et plus efficace, à réduire le temps d’attente des coursiers entre deux courses, mais aussi à prendre le lead des marchés africains, européens, et sud-américains.

Etendre son offre pour combler ses utilisateurs au quotidien

Afin de devenir l’application quotidienne des citadines et citadins, Glovo investira également dans d’autres segments de la livraison à la demande. Au-delà de la restauration et des supermarchés, Glovo s’intéressera donc par exemple aux pressings, aux commerces d’alcool, aux pharmacies, ou encore aux épiceries de quartier...

Pour ce faire, la startup projette notamment de créer davantage de "supermarchés virtuels", qui permettront à tous ces commerces de livrer leurs clients en moins de 20 minutes. Ces "supermarchés virtuels", déjà mis en place à Madrid et Barcelone, devraient être déployés rapidement dans les pays prioritaires pour Glovo, et ainsi contribuer à améliorer l’expérience de ses utilisateurs à travers le monde.

Glovo misera également sur son tout nouveau projet - "Cook Room" : des restaurants sans client, dédiés uniquement à la préparation des plats dédiés à la livraison. Glovo a déjà lancé ses Cook Rooms en Espagne avec l’ambition d’un déploiement mondial.

Oscar Pierre, co-fondateur et CEO de Glovo commente : "Glovo poursuit sa croissance rapide avec ce tour de table, qui nous autorise de nouvelles grandes ambitions. Notre priorité reste d’investir dans les talents : notre équipe a toujours été notre plus grande force dans tous nos récents succès. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une plus grande équipe d’ingénieurs pour répondre au plus juste à la demande de nos consommateurs en termes d’expérience."

"Nous souhaitons devenir leader sur tous les marchés que nous pénétrons en fournissant une expérience unique à nos clients, nos utilisateurs et nos partenaires. Nous sommes convaincus que des innovations telles que les supermarchés virtuels, ainsi que notre volonté de réunir tous les besoins des citadins dans une seule et même applications, nous confèrent un avantage concurrentiel significatif sur le marché pour l’année à venir"

Dharmash Mistry, associé chez Lakestar, qui rejoindra le conseil d’administration de Glovo ajoute : "Nous sommes ravis de nous investir aux côtés de Glovo. En seulement 3 ans, ils ont su créer un acteur de livraison à la demande qui compte sur le marché, multi-pays et innovant. Leur ambition audacieuse d’offrir "tout et partout" en moins de 30 minutes continuera à faire évoluer le comportement des consommateurs en matière de livraison de repas, et bien au-delà"

En 2018, Glovo avait levé 134 millions de dollars en Series C avec Seaya Ventures, Cathay Innovation et Rakuten Capital, ce qui implique pour Glovo un montant total levé de 285 millions d’euros à ce jour (332 millions de dollars).