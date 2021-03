Ce premier tour de table va permettre à la start-up d’accélérer sa croissance et renforcer ses équipes. Son objectif : devenir l’atout n°1 des cabinets et leurs clients pour affronter le défi de la digitalisation. Parmi les projets de la start-up pour 2021 : mettre en production le premier réseau décentralisé et chiffré sur la blockchain.

Welyb c’est quoi ?

Fondée en 2017 par Benoît Maury et Antoine Le Gal, Welyb est une plateforme collaborative qui permet aux cabinets d’expertise comptable et à leurs clients de simplifier leur gestion administrative et comptable.

C’est Benoît Maury qui en a eu l’idée à 23 ans alors qu’il était stagiaire expert-comptable. Au cœur de l’activité du cabinet, il identifie le principal besoin : celui de faciliter et fluidifier les échanges avec les clients mais aussi en interne avec les collaborateurs. Il s’associe à Antoine Le Gal, directeur technique, et ensemble, ils lancent une première version bêta de Welyb en juin 2019. Le succès est rapidement au rendez-vous. En moins d’un an et demi, Welyb a grossi et est passée d’une équipe 2 personnes à temps plein à 15. Quant à la plateforme, elle est passée de 100 à plus de 20 000 entreprises utilisatrices dont presque 7000 utilisant la plateforme quotidiennement. Pour les cabinets d’expertise comptable clients de Welyb, cela représente près de 12M€ de chiffre d’affaires gérés à travers la plateforme.

Comment ça marche ?

La start-up fluidifie le traitement des dossiers clients de l’expert-comptable leur permettant de délivrer une meilleure qualité de service. En parallèle, Welyb fait gagner du temps au dirigeant d’entreprise qui retrouve ainsi tous les services de son expert-comptable sur une même interface. Avec Welyb les cabinets disposent d’une plateforme web et mobile à leurs couleurs regroupant :

Une GED collaborative qui collecte automatiquement et stocke les factures de leurs clients, et permet le partage d’accès aux salariés et parties prenantes (ex : avocats, etc.)

Des outils de gestion des tâches collaboratifs permettant de diminuer le recours à l’e-mail et de simplifier la gestion de l’information ;

Une interconnexion à tous les outils du cabinet et de l’entreprise (Qonto, Receipt Bank, Silae, Libeo, MyUnisoft, Pennylane etc.).

La start-up se distingue de ses concurrents par son hyper spécialisation produit et marketing sur les experts-comptables. En moins de 24h, un cabinet peut commencer à utiliser Welyb et simplifier sa relation client. Le produit est aussi simple que complet pour lui et ses clients.

En parallèle, Welyb est très active sur la promotion des professionnels du chiffre. La start-up ne cesse d’innover et est à l’origine :

Du label ComptaLab, le premier label des start-ups de l’expertise comptable ;

Du premier podcast du secteur comptable : La Tech Dans le Cab ;

De la première plateforme de VOD dédiée aux experts-comptables et commissaires aux comptes : Booste ton cab

Une levée de fonds de 1,1M€ pour devenir le standard d’échange de données entre les cabinets et leurs clients

Un peu plus d’un an après son lancement commercial, la start-up boucle son premier tour de table. Cette levée de fonds qui s’élève à 1,1M€ a été réalisée auprès du fonds SIDE Capital. A l’occasion de ce tour de table, certains groupes d’expertise comptable ont intégré le capital de la société : MG, Safigec, Eurex et CBP.

L’objectif principal de cette levée pour Welyb est d’accélérer son développement produit afin de devenir le standard d’échange de données entre les cabinets et leurs clients. “Les experts-comptables sont à un tournant inédit de leur histoire. Jamais depuis 1945 il n’ont dû faire face à autant de défis. Les attentes des entreprises sont énormes aussi bien au niveau du conseil que de la digitalisation. De plus, les bouleversements réglementaires liés à la facture électronique vont automatiser une bonne partie de la mission traditionnelle de l’expert-comptable. Ce dernier est et doit rester incontournable. Welyb souhaite devenir son atout numéro 1 pour affronter ces défis et l’aider à sublimer ses compétences.” précise Benoît Maury.

En 2021, la levée de fonds va permettre à la start-up de perfectionner sa plateforme. Welyb prévoit de multiplier les interconnexions pour permettre aux cabinets et à leurs clients de monitorer l’ensemble de leur organisation sur la plateforme en intégrant un maximum d’outils et de nouvelles fonctionnalités. Pour cela, elle souhaite recruter plusieurs ingénieurs logiciels et commerciaux à très court terme. Depuis ce début d’année d’ailleurs, elle a déjà recruté 5 personnes : deux développeurs, un Product Owner, un consultant support technique et un commercial.

Welyb a également la volonté de mettre en production le premier réseau décentralisé et chiffré sur la blockchain.

"J’ai rencontré une première fois Benoît et Antoine fin 2019. Lors de ce bref échange ils avaient clairement suscité mon intérêt quant à leur projet et leurs ambitions. Après avoir repris contact fin 2020, nous avons rapidement finalisé l’opération car ils avaient concrétisé les attentes que je pouvais avoir et ont pu démontrer leur capacité à monter en puissance dans un court intervalle et à développer un business leader sur son marché." ajoute Renaud Guillerm de Side Capital.