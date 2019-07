MAIF Avenir, qui renouvelle sa confiance et IMA Participations, les fonds d’investissements de deux grands spécialistes respectivement de l’assurance et de l’assistance, prennent part à l’opération, ainsi que des investisseurs privés issus, pour la plupart, du secteur automobile.

Trois années après son lancement en BtoB, Pop Valet est implanté sur l’ensemble du territoire national et comptabilise 20 000 véhicules pris en charge pour une centaine de clients en 2018.

Le métier de la logistique automobile à l’unité

Le secteur automobile s’organise et se digitalise en proposant de nouvelles expériences à ses clients, notamment dans le but de les fidéliser. Pop Valet s’inscrit dans cette mutation et offre la possibilité de convoyer un véhicule d’un point A à un point B, avec du service et dans des délais records, aussi simplement que l’envoi d’un colis.

Optimisation de flottes pour les loueurs et les entreprises, livraisons auprès de particuliers et professionnels pour les concessionnaires, ou encore mise en place d’un Service Voiturier pour les spécialistes de l’après-vente, Pop Valet répond à tous les besoins de ses partenaires et de ses clients.

Pour ce faire, des Valets qualifiés sont sélectionnés partout en France, et s’appuient sur la technologie et les outils fournis par Pop Valet pour conduire les véhicules sur toutes distances, en respectant des standards de qualité et de service élevés.

Les ambitions de Pop Valet

« Pop Valet marque la différence sur un marché qui a très peu évolué ces dernières décennies, grâce à son positionnement inédit. Nous sommes opérateurs logistique et attribuons en interne chacune des missions confiées par nos partenaires, en étant garant d’une qualité de service optimale. Notre technologie permet d’assurer un suivi en temps réel de chacune de nos missions et la possibilité de dématérialiser tout document papier. Dans un marché en pleine ébullition et avec un chiffre d’affaires qui double chaque année, Pop Valet a pour ambition de devenir le champion incontesté de la livraison de véhicules à la demande en Europe. » Alexandre Poisson, CEO de Pop Valet.

Désormais un acteur de référence sur son marché, Pop Valet va continuer d’innover et sera accompagné par le Groupe IMA et MAIF pour accélérer son développement à travers leurs expertises respectives.

Ainsi en deux ans, Pop Valet vise un objectif de CA à 10M€ en France, avant de s’implanter dans de nouveaux pays, et entend également recruter 35 personnes sur la même période.