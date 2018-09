CM-CIC Innovation, filiale du Groupe Crédit Mutuel-CM11, entre au capital d’ISKN en position de leader aux côtés d’IXO Private Equity. Ils rejoignent Partech Partners, C4 Ventures et Amorçage Technologique Investissement, actionnaires depuis 2014.

Ce deuxième tour de table permet à ISKN, qui réalise un chiffre d’affaires de 5 M€ et emploie 37 personnes, de déployer sa technologie sur de nouvelles applications et de conquérir de nouveaux marchés à l’international.

La spin-off du CEA- Leti de Grenoble, créée en 2014 par trois scientifiques, a développé une technologie révolutionnaire qui permet la digitalisation en temps réel de l’écriture manuscrite, de dessin et de croquis, réalisés directement sur un papier à l’aide de n’importe quel stylo. Une bague aimantée autour d’un crayon localisé par une matrice de magnétomètres, capture littéralement le trait dessiné par le crayon pour le numériser.

Actuellement, la société commercialise cette technologie par l’intermédiaire d’une tablette, la Slate, capable de numériser les écrits en temps réel. Elle est principalement destinée aux amateurs d’arts, dessinateurs mais également aux designers ou aux architectes.

Grâce à sa cette technologie unique au monde, ISKN accompagne le processus créatif le plus naturel en transformant un vulgaire crayon à papier en un crayon digital à faible coût. Tout en déclinant la Slate sous de nouveaux formats destinés à des publics différents, la société développe d’autres applications dont deux seront lancées en 2019. La Chine qui affectionne particulièrement l’apprentissage de la calligraphie à l’école est une cible prioritaire pour les managers. Depuis plusieurs années, le gouvernement chinois souhaite accélérer cette transition dans le domaine éducatif, plaçant prioritairement l’apprentissage des fondamentaux comme l’écriture et la lecture. « Les écoliers apprennent toujours la calligraphie avec du papier et un crayon », explique Jean-Luc Vallejo, CEO de ISKN. « L’intelligence artificielle associée à notre produit corrigera leurs erreurs en temps réel et aidera les professeurs à personnaliser leur accompagnement ».

« Nous avons été séduits par le profil pluridisciplinaire de l’équipe, qui a su démontrer sa capacité à développer et à mettre sur le marché un produit en moins de deux ans. En outre, ISKN qui dispose d’un portefeuille de 23 brevets, bénéficie d’un vaste potentiel d’applications sur de nouveaux marchés comme l’edutainment, le gaming avec des perspectives de forts volumes », ajoute Stéphane Simoncini, Directeur de Participations chez CM-CIC Innovation.

« Avec la Slate, ISKN a démontré sa capacité à déployer une technologie de pointe sur un marché B2C et à adresser les problématiques de conception, fabrication et distribution d’un produit électronique grand public. En adressant d’abord un marché de niche international, Jean-Luc Vallejo et son équipe ont acquis en seulement 4 ans une expérience qui leur permettra demain de relever de nouveaux challenges sur des marchés à plus forts volumes. » analyse Baptiste Martin-Wurmser, Directeur de Participations chez iXO Private Equity.