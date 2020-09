La société a pour ambition de donner accès au meilleur de la gestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle. Theoreim propose pour ses clients des véhicules d’investissement immobilier innovants et flexibles, construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices, les banques privées ou l’assurance-vie.

Créée en mars 2020 par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim est une société de gestion d’actifs spécialisée en investissement immobilier. Les stratégies d’investissement proposées par Theoreim s’appuient sur la sélection de fonds, de club-deals ou d’immeubles dont la gestion est réalisée par des équipes indépendantes, sélectionnées par Theoreim pour leur expertise spécifique.

Cette offre en multigestion permettra aux investisseurs de Theoreim d’accéder, dans le cadre de véhicules diversifiés, à des stratégies immobilières différenciantes, dont certaines étaient jusqu’alors réservées aux clients institutionnels.

Un objectif de 200 millions d’euros d’actifs sous gestion pour 2021

Les quatre associés-fondateurs disposent d’une forte expérience dans le secteur de l’immobilier ainsi que dans la gestion et la distribution de véhicules d’investissement immobilier, et sont notamment issus, pour 3 d’entre eux, de la société de gestion BNP Paribas REIM. Romain Welsch, président de la société, Gaëlla Hellegouarch, directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier, se sont fixés pour objectif d’atteindre, d’ici 2021, 200 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Theoreim lancera ses deux premiers fonds d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte au travers de contrats d’assurance-vie et le second sera proposé à une clientèle privée.

Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs.

« Dans le contexte économique et financier actuel, nous sommes convaincus que l’immobilier restera, pour longtemps, un vecteur d’investissement particulièrement attractif pour les particuliers et les institutionnels. Theoreim proposera des solutions performantes, innovantes et flexibles, afin d’accompagner les investisseurs sur le long terme en s’appuyant sur les principes de la multigestion » explique Romain Welsch, président de Theoreim.