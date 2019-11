Présent depuis plus de 30 ans sur le marché français, Robeco France propose une large gamme de solutions d’investissement dédiés aux investisseurs institutionnels, groupes d’assurance et partenaires de distribution.

« La France est un marché clé pour Robeco où nous avons pour ambition d’être un acteur incontournable de l’investissement quantitatif et durable », a déclaré Christoph von Reiche, Head of Global Distribution & Marketing et membre du Comité de Direction. « Avec plus de 5,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, notre objectif est de nous concentrer sur notre fort potentiel de croissance en France, en nous appuyant sur la bonne dynamique en place auprès de nos clients institutionnels et partenaires de distribution, et en développant de nouveaux partenariats stratégiques. Nous sommes convaincus que l’expérience reconnue de Karim Carmoun sur le marché français nous permettra d’assurer un service de grande qualité et d’accompagner au mieux notre clientèle française. »

*****

Karim Carmoun, 44 ans, a commencé sa carrière en 1999 chez BNP Paribas Securities Services dans l’équipe clearing et tenue de comptes avant d’être promu Responsable de l’équipe opérations sur titres. En 2002, il rejoint Crédit Agricole comme Conseiller Patrimonial en banque privé puis est recruté par Fidelity en 2004, d’abord comme key relationships manager au Luxembourg, puis comme commercial à Paris. En charge de la clientèle distribution à compter de 2007, il est chargé ensuite de la clientèle assurancielle à partir de 2009, avant d’être promu commercial senior grands comptes en 2010. En 2014, il rejoint le bureau parisien de Robeco France au poste de directeur et responsable de la distribution pour la France et Monaco puis est nommé dirigeant responsable au mois de novembre de la même année. Karim Carmoun possède 20 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il est diplômé d’un Master Business and Management engineering de l’IAE de Saint-Etienne et d’un BA Management & Business de la Business School de Cardiff au Pays-de-Galles.