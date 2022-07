La société Groupe Forward et le Groupe Premium

Basé à Paris et présent à Aix-en-Provence et Montpellier, Groupe Forward accompagne au quotidien près d’une centaine d’institutionnels et plus de 2000 investisseurs privés.

Créé en 2014 par Guillaume de Lamaze, aujourd’hui associé fondateur et président exécutif, la société compte 30 salariés, et conseille 15 milliards d’actifs dont 600 millions d’euros d’encours placés.

Groupe Forward s’articule autour de deux marques : Forward Finance, spécialisée en conseil en investissements auprès d’institutionnels depuis plus de 20 ans, et Forward Patrimoine, spécialisée en conseil en gestion privée.

Le Groupe Forward accompagne donc deux typologies de clients sur l’ensemble du territoire français : les personnes morales et investisseurs institutionnels à travers Forward Finance, les investisseurs privés à travers Forward Patrimoine.

Grâce à leur remarquable complémentarité, ce rapprochement est une opportunité unique pour Groupe Forward et Groupe Premium de développer leur offre et profiter de la concentration du secteur du conseil en investissement.

L’accélération de la croissance du Groupe Premium

Cette nouvelle prise de participation dans Groupe Forward permettra de renforcer l’accélération de la croissance du Groupe Premium. Les récents rapprochements ont permis de créer un nouveau département au sein du Groupe Premium. Cette acquisition permettra au Groupe Premium de créer une catégorie au sein de cette branche : le conseil pour les institutionnels.

Après une année 2021 particulièrement dynamique, Groupe Premium enregistre une croissance normative de + de 55%. Le chiffre d’affaires représente à fin 2021 103,9 millions d’euros et le groupe connaît une croissance continue depuis plusieurs années.

Groupe Premium compte plus de 6 milliards d’euros sous gestion à son actif fin du 1er semestre 2022 et a pour objectif de représenter 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

Avec plus de 1000 collaborateurs et mandataires indépendants, le Groupe Premium, dispose d’une gamme complète de solutions au service des particuliers et des professionnels du patrimoine et de l’assurance.

Olivier Farouz, Président de Groupe Premium, commente : « Je suis particulièrement heureux de vous annoncer ce nouveau rapprochement avec le Groupe Forward, une référence en matière de conseil en investissement à destination d’une clientèle privée et institutionnelle.

Groupe Premium et Groupe Forward, ce sont des complémentarités uniques. Cette nouvelle acquisition va permettre au Groupe de compléter les diverses expertises proposées au sein de notre 3ème activité, celle des CGP, et ainsi de rééquilibrer nos activités historiques : le courtage de produits retraite et assurance vie, la gestion d’actifs. La 3ème branche du Groupe Premium devrait représenter à terme un tiers du chiffre d’affaires du groupe. »

Yann Pelard, COO de Groupe Premium, commente : « Je suis fier d’annoncer aujourd’hui cette signature avec la société Groupe Forward, c’est une formidable équipe qui vient renforcer les expertises déjà présentes au sein de notre groupe. Je connais Guillaume de Lamaze depuis de nombreuses années, son parcours démontre ses qualités managériales et ses ambitions pour son groupe et son équipe. Je suis convaincu que nous sommes au début d’une très belle aventure humaine et professionnelle »

Guillaume de Lamaze, associé fondateur et président exécutif de Groupe Forward, ajoute : “Dans un univers en pleine mutation, nous avons trouvé dans ce rapprochement, un relais pour continuer notre croissance organique soutenue, tout en continuant notre stratégie de croissance externe affirmée grâce à l’appui financier d’Eurazeo. Le dynamisme hors du commun du Groupe Premium et la confiance qui est accordée aux équipes de Groupe Forward vont nous permettre de faire perdurer cet ADN très fort du conseil en investissement auprès de clients institutionnels et privés. J’en profite pour annoncer par la même occasion l’acquisition de Pierre Lorans Patrimoine le jeudi 30 juin et une activité extrêmement soutenue au premier semestre 2022 sur notre périmètre institutionnel, grâce au sérieux et à la rigueur des équipes.”