Par cette acquisition, Windvision entend poursuivre son approche innovante dans le but de proposer une énergie plus durable.

Simon Neerinckx, CEO de Windvision : « L’acquisition de Vortex Energy Belgium est une étape importante pour Windvision. Cela nous permet de renforcer nos ressources et notre capacité à développer de nouveaux projets en Belgique. Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de l’équipe experte de Vortex Energy Belgium et nous aspirons à œuvrer ensemble pour un futur plus vert. »

Vortex Energy Belgium est la filiale belge de Vortex Energy, un leader de l’industrie de l’énergie basé en Allemagne. Fondé en 2017, Vortex Energy Belgique a développé un portefeuille de projets éoliens onshore produisant 244MW et d’énergie solaire sur 15 projets en Wallonie, pour 34MW.

Entreprendre des actions concrètes contre le changement climatique La stratégie de développement de Windvision répond aux défis sociétaux actuels de décarbonisation de l’énergie, un domaine fortement soutenu par l’UE.

Cette étape renforce davantage la position de Windvision comme acteur principal dans les énergies renouvelables. Cela démontre également l’engagement de la société à contribuer au plan ambitieux du EU Green Deal (Pacte Vert pour l’Europe) et à participer à un future plus durable pour tous.

L’entité fraîchement assimilée se concentrera sur le développement du portefeuille et la recherche proactive de nouvelles opportunités de croissance. L’expertise reconnue et la connaissance approfondie du secteur du personnel de Vortex Energy Belgique est un atout non négligeable dans l’accomplissement des objectifs de développement de Windvision.

Depuis l’investissement de BlackRock dans Windvision fin août 2020, via le fond Global Renewable Energy III (« GRP III »), la société a étendu ses activités en Belgique, en France et en Espagne. Le groupe Windvision a actuellement pour intention de renforcer son équipe de spécialistes en France, où le groupe s’est récemment vu confier deux projets par le biais d’un appel d’offres publiques pour l’énergie éolienne. En Belgique, Windvision se réjouit de commencer la construction de son premier parc éolien en Flandre au printemps 2021.