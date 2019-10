Afin d’accompagner sa forte croissance, passant d’un chiffre d’affaires de 910k€ en 2017 à 1,9m€ en 2018, pour une prévision de 3,9m€ en 2019, TUTOS’ME diversifie ses sources de financement par un emprunt obligataire lui permettant de poursuivre ses recrutements et de franchir une nouvelle étape. En 2018, la société comptait un effectif de 6 personnes. Avec 15 personnes à date, elle prévoit le recrutement de 8 personnes supplémentaires sur les 6 prochains mois.

A propos de TUTOS’ME :

Fondée en 2015, TUTOS’ME est le premier collectif de formateurs, professeurs et intervenants indépendants au service des centres de formation et d’enseignement professionnel. La société s’appuie sur 5.578 formateurs certifiés faisant de TUTOS’ME le plus gros acteur du secteur.

TUTOS’ME est le fruit des évolutions sur le marché de la formation professionnelle. Depuis 5 ans, les prestataires de formation sont dépendants des appels d’offre et le personnel ne peut plus être composé uniquement de salariés. Via sa plateforme, TUTOS’ME a donc créé un collectif de formateurs indépendants capable de répondre aux besoins des centres de formation en fonction de leurs flux d’activité.