LUMICENE vient de finaliser une levée de fonds de 6 millions d’euros auprès du Family Office Enthéos et de ses partenaires bancaires, afin de poursuivre le développement de LumiPod, habitat mono-cellulaire haut-de-gamme destiné à être installé en pleine nature, et répondre ainsi à une demande croissante d’hôteliers désireux d’offrir à leur clientèle une expérience inédite, à la fois luxueuse et proche de la nature.

Une réponse aux enjeux d’un secteur hôtelier en pleine mutation

Dirigée par les frères Clément et Charles Salvaire, la société LUMICENE est une affaire de famille fondée en 2003 par Laurent Salvaire.

A l’origine du concept de menuiserie courbe bioclimatique Lumicene® fabriquée en partenariat industriel avec Saint-Gobain, l’entreprise éponyme dévoile en mai 2019 LumiPod, une chambre d’hôtel haut-de-gamme destinée à être installée sur des terrains exceptionnels. Quelques mois plus tard, forte de plusieurs milliers de demandes de particuliers et hôteliers, l’entreprise ouvre son premier site de fabrication, installe les premiers LumiPod, et élargit son offre en lançant successivement 4 modèles de LumiPod, du sauna de 5m2 à la suite luxueuse de 42m2.

LUMICENE fabrique intégralement tous les LumiPod dans son propre atelier à Meyzieu, en région lyonnaise, grâce à une quinzaine de professionnels du bois. Depuis 2019, ce sont 50 LumiPod qui ont été installés chez des particuliers et des hôteliers. L’entreprise prévoit de doubler ce chiffre d’ici la fin de l’année 2023.

Devenir la référence de la chambre d’hôtel haut-de-gamme en pleine nature.

LumiPod compte déjà parmi ses clients de très belles références dans le secteur de l’hospitality de luxe, Le Château de la Gaude***** à Aix-en-Provence, le Domaine de Rymska***** en Bourgogne, Les Domaines de Fontenille dans le Luberon, et Priesteregg Premium Eco Resort en Autriche en sont quelques exemples.

La levée de fonds auprès du Family Office Enthéos va permettre à l’entreprise LUMICENE d’accélérer la production de LumiPod et venir ainsi répondre à une demande croissante d’habitat haut-de-gamme de plein air. LUMICENE s’installera dans son nouveau site de production au 2nd semestre 2023 et compte recruter une trentaine de personnes dans différents corps de métier (menuisiers, ingénieurs et commerciaux) d’ici 2024.

LUMICENE continue par ailleurs de développer son produit avec le souci constant de privilégier l’utilisation de matériaux biosourcés et de limiter l’impact du LumiPod sur ses sites d’installation.

Un produit made in France, une ambition internationale.

Si l’entreprise tient à capitaliser sur son savoir-faire en développant un projet industriel français, plus de 75% des demandes reçues proviennent de l’étranger. De premières installations européennes ont été réalisées au Danemark, en Espagne, en Autriche, prochainement en Norvège et en Suisse. En parallèle, l’entreprise étudie les meilleures options pour fabriquer LumiPod aux Etats-Unis et en Australie dès 2024.

« Enthéos dispose d’une connaissance sectorielle unique de la construction modulaire et apporte une vraie sensibilité aux problématiques industrielles. Son approche à long terme et sa compréhension des enjeux de marque nous ont convaincus qu’ils étaient les bons partenaires pour réaliser nos ambitions. » commente Clément Salvaire, Président de la société Lumicène.

« Clément et Charles associent la volonté de définir des objectifs ambitieux à la capacité de délivrer avec une grande qualité d’exécution. Ces critères d’exigence correspondent à ce que nous recherchons chez les dirigeants auprès de qui nous investissons. Nous croyons en leur vision stratégique : c’est grâce à la création d’une marque forte et cohérente que LumiPod s’établira de manière stable dans le secteur de l’hébergement extérieur et de l’hôtellerie de luxe. » déclare Kathrin Parmentier, Partner d’Enthéos.