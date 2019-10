Il existe une demande très forte pour des vêtements plus éthiques et produits localement. Malgré cela, le textile Made in France coûte 3 à 5 fois plus cher pour les consommateurs que les produits traditionnels.

Cocorico innove donc sur sa chaîne de fabrication et de distribution pour proposer des produits de qualité, fabriqués sur le territoire, à prix accessibles pour tous.

Du tricotage à la confection, de la conception à l’impression, toutes les étapes de fabrication sont réalisées sur le territoire. L’entreprise collabore avec 8 usines réparties en France. Cocorico innove avec eux sur l’ensemble de la chaîne de production pour permettre de proposer des produits de qualité à prix très compétitifs.

En 2018, l’entreprise lance le premier boxer made in France à 9,90€ sur son site www.cocorico.store. Le succès est immédiat : 50.000 boxers ont déjà été vendus.

En maitrisant l’intégralité de la chaîne (jusqu’à la distribution gérée dans leur entrepôt situé dans le Lot), Cocorico réussit son pari du Made in France abordable. Elle compte 100 000 clients actifs sur leur site. L’activité triple de taille chaque année depuis le lancement.

L’objectif de cette première levée de fonds obligataire est d’accélérer le développement produit. Le lancement d’un jean est le projet principal de la marque. Cocorico souhaite également approfondir ses gammes existantes afin de proposer plus de 20.000 références sur le site dès 2021.

La société, au-delà de ses chiffres clés déjà significatifs (+ de 500 000 € de CA et résultat net positif pour l’exercice écoulé) a concouru à créer 35 postes à plein temps en interne et chez les usines partenaires.

« L’objectif est de réaliser plus de 10 millions d’euros de Chiffre d’Affaires dès 2022 et d’ainsi se placer comme une marque référence du Made in France. » évoque Arthur Charle, Directeur Général.

Philippe Gaborieau, Président de Happy Capital, de reprendre « Sur leur lancée, les équipes de Cocorico utilisent tous les moyens modernes pour asseoir la réputation de leur marque et font partie des fabricants Made In France parmi les moins chers. Comme la qualité des produits est là, la conquête de marché s’enclenche. Leur base client, essentiellement issue de la vente à distance est déjà significative. Soutenir l’emploi et le Made In France c’est important pour nous. On est exactement dans l’investissement utile ».