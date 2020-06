Mr Suricate révolutionne le marché du test

Mr Suricate, spécialiste de la détection de bugs sur les parcours clients de sites Web, lève 2 000 000 € auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Pays de la Loire Participations (conseillé par SIPAREX) afin d’enrichir les innovations techniques en place actuellement, son développement commercial et d’accélérer son recrutement avec la création de plus de soixante postes.

Suite à une première levée de fonds en février 2019 d’un demi-million d’euros (auprès de Pays de la Loire Développement - Sodero Gestion, Pays de la Loire Participations - fonds de la Région conseillé par SIPAREX), Mr Suricate annonce un second tour de table de 2 millions d’euros auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et de son fonds historique Pays de la Loire Participations.

« Mr Suricate est une scale-up nantaise prometteuse que nous suivons depuis quelques années, après l’avoir rencontrée grâce à ADN Booster et au Startup Palace. La résilience des fondateurs conjuguée au vif intérêt que suscite actuellement la solution sur le marché de l’e-commerce, nous ont convaincu d’investir dans la société », soulignent Vladimir Bolze et Sébastien Le Corfec, respectivement Directeur de Participations et Co-fondateur de West Web Valley.

« Le comité d’investissement de SWEN a été séduit par la pertinence de la solution de Mr Suricate qui s’inscrit pleinement dans la mouvance d’une digitalisation efficiente. Nous sommes d’autant plus ravis de pouvoir accompagner Fabrice, Fabien et leurs équipes dont les valeurs humaines rejoignent celles de SWEN Capital Partners », précise l’équipe d’intervenants à l’opération de SWEN Capital Partners.

« Pays de la Loire Participations a participé, il y a un peu plus d’un an, à la première levée de fonds de Mr Suricate qui était en pleine accélération commerciale. C’est une grande joie de voir se concrétiser cette nouvelle opération qui témoigne des atouts de la société et de la qualité de ses fondateurs », mentionne Quentin Chancereul Directeur de mission SIPAREX - Pays de la Loire Participations.

Fabien Van Herreweghe, Directeur Général de Mr Suricate a commenté : « Mr Suricate donne l’opportunité aux entreprises présentes sur le web de se concentrer sur leurs activités et de déléguer leurs tests et recette en 100% « Télé-Suricate », une tendance plutôt actuelle. Notre modèle a déjà séduit des sociétés renommées comme FNAC DARTY, TUI France, INTERSPORT, LA POSTE, FRANPRIX, OUI SNCF, MANITOU,... En effet, Mr Suricate s’est très vite imposé sur le marché grâce à sa capacité de gérer l’intégralité de la gestion de tests fonctionnels et de réduire ainsi les coûts par 10. Cette levée de fonds de 2 000 000 € va nous permettre de passer à la vitesse supérieure et de concrétiser l’ensemble de nos objectifs ».

« Ce deuxième tour de table, qui intervient seulement 15 mois après le premier, est très important pour Mr Suricate. Il donne à notre entreprise les moyens de ses ambitions. Actuellement, il n’existe pas sur le marché du test, d’entreprise comme Mr Suricate avec la capacité de présenter une offre globale d’outils et de services. Avec cette levée de fonds, nous allons pouvoir remplir rapidement l’ensemble de nos objectifs, tout en franchissant de nouveaux caps techniques, notamment sur le deeplearning de l’outil, afin d’enrichir encore davantage nos services. De plus, nous allons pouvoir recruter massivement plus d’une soixantaine de salariés d’ici à fin 2022 afin de soutenir l’accroissement de la société et dans un premier temps nous positionner rapidement sur l’intégration continue », a conclut Fabrice Beck, Président de Mr Suricate.