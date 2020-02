Les données issues du « Big Data » prolifèrent. Ce sont effectivement l’ensemble des informations que nous laissons tous derrière nous lorsque nous achetons, vendons, naviguons sur Internet ou lorsque nous utilisons nos smartphones et vivons simplement notre vie aujourd’hui. Etudiées et traitées par des data scientists, les données issues du Big Data peuvent devenir une source d’informations sur le monde qui nous entoure, plus approfondies et plus détaillées que jamais auparavant, mais aussi plus vastes et plus complexes.

La data science s’étend aujourd’hui au monde de la finance et de l’investissement. Michael Recce, Responsable Data Scientist chez Neuberger Berman, et Richard Nackenson, Gérant Senior, ont dressé les perspectives du Big Data dans ce nouveau contexte à travers un livre-blanc dédié. Ils défendent en effet l’idée que la data science peut renforcer les process de recherche traditionnels en matière d’investissement et qu’elle devient un outil essentiel pour les investisseurs afin de rester compétitif. Ce livre-blanc présente donc comment ces deux équipes collaborent au sein de Neuberger Berman et utilisent le Big Data comme un outil d’analyse afin d’améliorer leurs convictions d’investissement.

Michael Recce et Richard Nackenson présentent notamment à travers des exemples concrets comment la data science leur permet de compléter leurs informations sans pour autant remplacer la recherche traditionnelle en investissement. Ainsi, ils soulignent le rôle essentiel du flux d’informations entre la recherche quantitative et la recherche fondamentale traditionnelle et comment la data science permet de renforcer cette démarche. Les équipes de Neuberger Berman sont également convaincues qu’une gestion active moderne doit aujourd’hui structurer ses efforts de recherche afin de tirer parti des opportunités offertes par la data science. De fait, la révolution du Big Data est très proche et maitriser son potentiel constitue un des prochains enjeux majeurs que devront relever les gérants actifs.

Pour consulter en intégralité le livre-blanc rédigé par Michael Recce et Richard Nackenson : https://www.nb.com/en/fr/big-data/d...

Retrouvez également ici le podcast réalisé par Neuberger Berman sur le sujet : https://www.nb.com/en/fr/disruptive...