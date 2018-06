Créé en 2014, Spotahome a depuis su rebattre les cartes de la location de logements et est aujourd’hui implanté dans 33 villes dont Paris, Lyon et Lille à travers 17 pays en Europe et au Moyen-Orient.

40 Millions de dollars pour s’étendre et renforcer toujours plus la satisfaction du client sur sa plateforme de réservation

Fondée en 2014 à Madrid, Spotahome lève 40 millions de dollars en série B. Ce tour de table est le cinquième mené par Kleiner Perkins pour une entreprise européenne (Spotify et GoEuro entre autres) et le tout premier pour une entreprise espagnole. Fonds d‘investissement spécialisé en capital risque basé dans la Silicon Valley, Kleiner Perkins a été rejoint durant ce tour de table par des investisseurs nouveaux et existants comme Passion Capital et Seaya Ventures.

La mission de Spotahome : Rendre la location d’appartements plus simple et plus rapide

Spotahome propose plus de 50 000 logements dans 17 pays et 33 villes dont Paris, Lille et Lyon (plus de 2 400 appartements proposés en France aujourd’hui). La start-up madrilène permet de louer un appartement pour une période minimum d’un mois à travers sa plateforme www.spotahome.com ou son application disponible sur iOs et Android. Le processus se fait entièrement en ligne :

Les visites des appartements se font sur plan aidées de photos 360° et de vidéos HD commentées.

La réservation se fait également en ligne en 12 heures le temps pour Spotahome de traiter le dossier et de le valider avec le propriétaire.

Le versement du 1er loyer est également effectué sur la plateforme.

Les locataires peuvent également compter sur les vérifications effectuées par les “Homecheckers”. Ces agents Spotahome s’assurent de la qualité des différents logements proposés sur le site. Spotahome vous permet également de vous familiariser avec le logement désiré en apportant des renseignements complémentaires sur son immeuble et la vie de quartier aux alentours.