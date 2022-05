Ces investisseurs experts de la Proptech et des projets à impact, accompagnent la start-up française dans son ambition : utiliser la technologie pour lever les freins à la construction de logements neufs, et placer l’environnement au cœur de chaque projet, d’abord en France, puis en Europe dès 2023.

La PropTech Buildrz réalise sa première levée de fonds de 3,8 millions d’euros auprès de NCI Waterstart et Swen Capital Partners, NOVX et CEN Innovation et un pool de Business Angels.

Face aux défis démographiques et environnementaux des villes, la start-up donne aux promoteurs immobiliers les moyens de construire des immeubles neufs plus “verts”, de la meilleure qualité possible.

L’application Saas intègre toutes les normes urbaines et réglementations environnementales de + de 600 communes françaises à sa carte interactive. Les promoteurs peuvent ainsi détecter en 1 clic les meilleurs terrains constructibles, et modéliser en 3D leur projet, tout en préservant l’environnement, la qualité de vie et l’insertion urbaine.

Avec une solution inédite en Europe, l’objectif de Buildrz est de devenir l’outil incontournable des professionnels de la construction, en s’ouvrant désormais aux architectes et en amorçant son expansion au Royaume-Uni.

"Nous avons tous de fortes attentes sur la qualité et la performance environnementale de nos futurs logements. Mais les promoteurs immobiliers font face à une explosion des normes et de la complexité. Pour les aider à relever ce challenge, il leur faut des outils à la hauteur des enjeux, car seules les meilleures opérations aboutissent. Grâce à cette levée, Buildrz va aller plus loin dans la modélisation ultra-rapide de logements à faible impact carbone. pour chaque ville française, et bientôt au-delà de nos frontières.” Manuel Verrier, CEO de Buildrz

Buildrz est lauréat de l’appel à projet I-Nov catégorie “Performance environnementale et énergie des bâtiments" de la BPI porté par l’ADEME.

La technologie au service la construction immobilière verte

Buildrz fondé par Manuel Verrier, Maud-Anaïs Claudot, Emmanuelle Carlier de Bussy et Maksym Nikolayev, réunit des professionnels de l’immobilier, de l’urbanisme et de la tech.

Leur constat : Au regard des enjeux climatiques actuels pour les villes, continuer à construire des logements sans changer de méthode n’est pas envisageable. Il faut intégrer le facteur environnemental dès les premières esquisses.

Grâce à des technologies inédites basées sur l’OpenData et l’IA, Buildrz modélise un immeuble en 3D en 15mn. Il inclut jusqu’à 10 scénarios de construction différents, un budget prévisionnel, l’impact environnemental, l’ensoleillement en fonction des saisons, des parkings de plusieurs niveaux… Une véritable révolution pour les groupes immobiliers.

« C’est une vraie rupture technologique, la démo produit est bluffante ! Les métiers adressés, comme la promotion immobilière, sont restés dans l’ensemble très traditionnels, et des outils comme celui-ci permettent à ces professions sous contrainte croissante, de gagner très simplement en productivité et en fiabilité. » Yves GUIOL (Directeur Associé Venture chez NCI)

Un outil qui séduit par son caractère ultra-simplificateur

Très vite, de grands comptes comme Vinci et Nexity sont séduits par la performance de Buildrz et accompagnent les prémices de son développement, principalement en R&D.

C’est fin 2020 que le volet commercial est véritablement lancé. Aujourd’hui, Buildrz c’est 25 collaborateurs, plus de 750 études de site menées chaque mois et un potentiel de développement exponentiel.

Les 2 priorités de Buildrz pour les prochains mois :

La qualité environnementale : en ajoutant encore plus de normes, comme celles décrites dans la réglementation RE 2020, et proposer un score “impact carbone”, dès la préconception d’une opération.

La collaboration : passer de solution à plateforme, en rassemblant tous les acteurs de l’immobilier sur une interface unique et ainsi faciliter leurs échanges.

Buildrz est une application inédite en Europe. Aucun logiciel n’est allé aussi loin dans la centralisation de millions de données, afin de visualiser dès les prémices d’une opération, son impact environnemental et urbain.