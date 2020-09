La fonction de Vice-président reste assurée par Nicolas Gomart, Directeur Général et Vice-Président du Groupe Matmut.

Depuis 2014, Alain Montarant était Président d’OFI Asset Management et Adrien Couret Administrateur d’OFI Asset Management. Une prise de fonction naturelle donc, pour Adrien Couret qui connaît très bien le Groupe OFI.

Cette évolution au sein de la gouvernance s’inscrit dans la dynamique de construction du prochain plan stratégique d’OFI Asset Management et de ses deux principaux actionnaires, la Macif et la Matmut, pour la période 2021-2023.

« Ensemble, nous préparons notre futur avec la même ambition et le même engagement, dans un esprit mutualiste. Nous devons être tournés vers l’avenir, anticiper, innover en intégrant aujourd’hui les enjeux de demain. J’ai une grande confiance dans les équipes d’OFI Asset Management qui ont su démontrer une grande agilité pour s’adapter et garder le cap avec un vrai souci du service et une politique d’investissement utile et responsable vis-à-vis de la planète et des hommes » a commenté Adrien Couret, Président d’OFI Asset Management et Directeur Général du Groupe Macif.

« OFI Asset Management bénéficie d’un parfait équilibre entre une haute exigence et une grande confiance de la part de ses actionnaires. Nous voyons loin et dans la même direction. L’arrivée d’Adrien Couret à la présidence d’OFI Asset Management est à la fois gage de nouveauté et de stabilité pour OFI qui s’appuie sur des actionnaires solides et ambitieux. C’est dans ce contexte propice qu’OFI Asset Management prépare l’avenir » a ajouté Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.