La tendance est à la concentration dans le secteur du Crowdfunding et Philippe Gaborieau, Président Fondateur, ne déroge pas à la trajectoire actuelle : « Nous avons réalisé ce rachat sur fonds propres, ce qui nous est apparu comme étant une excellente opportunité. Prexem, c’est 3,7 M€ de prêts octroyés aux entreprises (depuis sa mise en ligne en 2015) par une communauté de 4 000 prêteurs. C’est également un fonds de protection, une technologie innovante, un algorithme maison, un savoir-faire, une marque reconnue et une belle rencontre avec les fondateurs qui souhaitaient accélérer le développement de la plateforme. »

Par cette acquisition, Happy Capital devient ainsi le seul acteur à proposer une couverture complète du passif du bilan des entreprises avec les actions, les obligations, les minibons et maintenant les prêts. Avec des tickets d’entrée minimaux à seuil plus faible pour le prêt, nous allons pouvoir conquérir de nouveaux-clients qui ont pu être intéressés par l’investissement dans les PME mais qui n’avaient, jusque-là, pas franchi le pas.

Les équipes des deux plateformes travaillent conjointement afin d’assurer la meilleure transition possible. Les relations avec les partenaires actuels tels que le prestataire de service de paiement commun, Lemon Way, sont conservées.

Côté investisseurs, la proposition d’une palette de produits plus large est une facette du projet. Elle s’appliquera autant à nos clients actuels qu’aux clients de Prexem.

Côté porteurs de projets, nous rencontrons de plus en plus souvent des entrepreneurs en augmentation de capital dont les prévisionnels présentent des cash-flows opérationnels capables de couvrir des mensualités de remboursement de crédits. « Nous sommes persuadés qu’il y a des destinations de financement pertinentes en augmentation de capital et que d’autres se prêtent de manière plus idoine au bas de bilan » argumente Philippe GABORIEAU

Happy Capital, My Capital Immo et Prexem, ce sont trois produits financiers avec des risques différents qui permettront une diversification saine et recommandée des investissements clients.

« Nous sommes convaincus que Happy Capital répondra aux attentes des Prexem en proposant, dans les prochaines semaines, de nouveaux projets de financement et, peut-être, des alternatives d’investissements supplémentaires dans le cadre de la diversification des offres de Happy Capital » affirment Valéry GIARD et Christophe PUYO, co-fondateurs de Prexem.