Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux gérants actifs au monde, annonce que sa plateforme de dette d’infrastructure a atteint 20 milliards d’euros d’investissements cumulés en 10 ans. Lancée en 2012, la plateforme a conclu 101 investissements, déployés au travers de 3 stratégies dans 20 pays. 95 transactions sont liées à des investissements initiaux dans des projets d’infrastructures ou des entreprises d’infrastructures, et les 6 restantes sont des abondements d’émissions existantes.

La plateforme de dette d’infrastructure d’AllianzGI a participé aux financements de projets de construction et d’aménagement, des financements d’acquisition et des refinancements d’entreprises, couvrant l’ensemble des sous-secteurs de l’infrastructure, dans le monde entier. Au cours des dix dernières années, les équipes ont ainsi déployé des projets d’envergure, tels que le plus grand pont d’Irlande, des ferries hybrides en Norvège ou encore l’une des plus grandes centrales solaires du Chili.

Les capacités de deal sourcing de la plateforme ont permis à l’équipe de traverser avec succès les turbulences du marché causées par la pandémie de Covid-19 et d’ajouter 2,2 milliards d’euros d’investissements en 2020. En 2021, l’équipe a réalisé 14 transactions, pour un montant de 2 milliards d’euros. La stratégie vise à générer des rendements de crédit attractifs en investissant dans des entreprises d’infrastructure core, core+ et core++.

AllianzGI est l’un des principaux investisseurs sur les marchés privés et un pionnier de la dette d’infrastructure, contribuant à la création de cette classe d’actifs.

Claus Fintzen, CIO Infrastructure debt chez AllianzGI, déclare à propos de cette étape importante : « Nous sommes très fiers de franchir cette étape de 20 milliards d’euros. Au cours des dix dernières années, notre équipe a conclu de nombreuses transactions dans diverses catégories d’actifs, du PPP et des réseaux de fibres optiques aux utilities et aux énergies renouvelables. La dette d’infrastructure joue plus que jamais un rôle important dans la modernisation et le développement des infrastructures et nous attendons avec impatience de nombreuses nouvelles transactions dans les années à venir. »

François-Yves Gaudeul, Responsable de la dette d’infrastructure à Paris, ajoute : « L’équipe de Paris est heureuse d’avoir contribué au succès global d’AllianzGI, en investissant près de 3,5 milliards d’euros, notamment en France. Nous avons ainsi apporté l’intégralité de la dette long terme de projets phares tels que la Seine Musicale, l’extension du port de Calais et la rocade de Marseille (L2). Nous sommes également fiers d’avoir financé, seuls, des infrastructures sociales comme le nouveau pôle biologie-pharmacie-chimie de l’Université Paris-Sud (le plus gros projet dans le cadre du Plan Campus) et l’hôpital de Brescia en Italie. Nos investissements couvrent également les secteurs des réseaux fibrés, du ferroviaire, et des utilities. »