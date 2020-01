Tink annonce aujourd’hui une levée de fonds de 90 M€. Cette levée de fonds, qui fait suite à celle de 56 M€ en février 2019, est la plus importante réalisée par Tink à ce jour.

Cet apport de fonds soutiendra l’expansion continue de Tink à travers l’Europe et le développement de sa plateforme d’open banking qui permet aux banques, fintech et start-up de développer des services financiers basés sur les données. Grâce à une seule API, Tink permet à ses clients d’accéder à des données financières agrégées, d’initier des paiements, d’enrichir leurs transactions et de créer des outils de gestion financière personnelle. La technologie et la connectivité de Tink alimentent certaines des plus grandes banques et fintech du monde, parmi lesquels PayPal, Klarna, NatWest, ABN AMRO, BNP Paribas Fortis et Nordea. La plateforme d’open banking est également utilisée par plus de 4 000 développeurs.

Tink est opérationnel actuellement au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas. Fondé en 2012 à Stockholm (Suède) où se situe son siège social, Tink emploie plus de 270 personnes et dispose de bureaux à Londres, Paris, Helsinki, Amsterdam, Varsovie, Madrid, Copenhague, Milan, Oslo et Lisbonne.

Le tour de table a été co-dirigé par deux nouveaux investisseurs – le fonds de capital-risque basé à Londres Dawn Capital, spécialisé dans les logiciels B2B, et la société de gestion HMI Capital basée à San Francisco – aux côtés du fonds de capital-risque déjà présent au capital Insight Partners basé à New York. Il est complété par Poste Italiane, opérateur postal titulaire et principal réseau de services financiers en Italie, qui fait son entrée au capital, et par les investisseurs existants Heartcore Capital, ABN AMRO Ventures et la branche de BNP Paribas, Opera Tech Ventures.

Daniel Kjellén, co-fondateur et PDG de Tink, déclare : « Ces nouveaux financements faciliteront nos plans de croissance ambitieux pour l’année prochaine et au-delà. En 2020, nous nous engageons à construire notre plateforme avec plus de connexions bancaires et à élargir notre offre de produits. Notre objectif : devenir le partenaire paneuropéen privilégié en matière de services bancaires digitaux, et offrir aux banques, fintech et start-up la technologie nécessaire pour tirer parti des opportunités de l’open banking et développer avec succès les services financiers de demain. Deux facteurs clés pour y parvenir : renforcer notre couverture européenne et continuer de fournir à nos clients une infrastructure et de nouveaux produits de données à valeur ajoutée. »

Josh Bell, associé général, Dawn Capital, ajoute : « Alors que le monde bancaire subit un changement fondamental, passant de l’analogique au digital, et d’un système fermé à un système ouvert, les banques et les services financiers ont besoin d’un nouvel ensemble de fondations technologiques sur lesquelles bâtir une stratégie de produits gagnante pour les décennies à venir. Tink est devenu un partenaire de confiance pour répondre à la demande croissante des principales banques et fintech européennes qui cherchent à construire des produits et services financiers meilleurs et plus créatifs. Notre investissement souligne la confiance que le secteur a dans la technologie de pointe de Tink, et nous sommes heureux de les accompagner dans cette nouvelle étape ».