Elle lance également sa propre crypto-monnaie, baptisée XKI (« Ki »). Ce tour représente la plus importante levée de fonds d’amorçage européenne en token dans le secteur en 2021.

La plateforme d’investissement et de services financiers privée Klub lève 8,3 millions d’euros. Lancé par Ki Foundation, ce tour d’amorçage est mené par les fonds d’investissement Amnis Ventures, BlackDragon et Moonwhale Ventures. Plusieurs investisseurs privés (Cyril Paglino, Alexandre Yazdi de Voodo, Ron Stolero, Tariq Krim, Owen Simonin, Guillaume Lestrade) et autres angels du secteur financier (cadres de Meryll Lynch, Société Générale, American Express, Rothschild & Co) participent également à ce tour de table.

Lancée en 2019 par Réda Berrehili, serial-tech entrepreneur (dont sa dernière société Squarebreak, est acquise par Accor en 2017), accompagné d’anciens membres de cette même société : Kheireddine Kamal et Julien Guyomard. L’équipe est complétée par des experts en finance et banque, Martin Rosenbaum et Michael Lévy.

Klub, une nouvelle génération de plateforme d’investissement

Klub s’adresse à tous les hauts revenus qui cherchent à investir et à faire fructifier leur capital. Leur cible est au croisement des banques privées, trop élitistes, et des néobanques, pas adaptées à leurs attentes.

Accessible sur invitation uniquement, Klub donne accès à des services financiers personnalisés et des produits d’investissement à haut risque et haut rendement, car décentralisés et dépourvus des multiples intermédiaires habituels.

Chaque client devient partie-prenante de l’écosystème en achetant des XKI (ou « Ki »), le crypto-actif de la plateforme qui sera listé au grand public dans les prochains jours.

Klub propose 3 niveaux à ses membres (Premium, Titanium, Black) avec des droits d’entrée croissants et une gamme de services personnalisés évolutive : services bancaires, opportunités d’investissement, produits d’épargne et de crédit, achat et transfert de crypto-actifs mais aussi service de conciergerie, assurances et offres privilégiées chez de nombreux partenaires.

Lancement de la crypto-monnaie XKI

En parallèle, Klub va émettre dans quelques jours sa propre crypto monnaie baptisée XKI (prononcée « Ki »). Elle sera disponible sur les principales plateformes d’achat.

La particularité du XKI réside dans sa connexion avec le monde réel, à travers des projets concrets qui utilisent l’actif comme sous-jacent économique unique. Klub prévoit la circulation d’environ 175 millions de XKI d’ici fin 2021. Sa valeur unitaire sera fixée à 0,10$ au listing.

Créer le pont entre finance traditionnelle et finance décentralisée

Avec ce financement, Klub ambitionne de devenir l’acteur majeur au croisement de la finance centralisée et décentralisée. A travers une application mobile simplissime, elle crée le lien nécessaire pour faciliter l’accès de capitaux importants du monde traditionnel vers le marché DeFi, caractérisé par des rendements importants.

Dans cette optique, la société prévoit de renforcer ses investissements en R&D afin de déployer régulièrement de nouvelles fonctionnalités et enrichir ses services en produits DeFi.

Elle entame également un plan de recrutement de 15 personnes en France, avec des profils à la fois tech, produit, business et marketing/communication.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu réunir, autour de la même table, des pointures du monde de la finance traditionnelle ainsi que des précurseurs du monde des crypto-actifs. Cela nous permet de bénéficier des conseils les plus efficaces afin de marier ces deux mondes » se réjouit Réda Berrehili, Co-Fondateur de Klub.