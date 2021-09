Yapily, fournisseur européen d’infrastructure Open Banking, annonce aujourd’hui son implantation en France avec l’ouverture d’un bureau parisien et la nomination d’une équipe d’experts. L’objectif de Yapily sur ce marché est de fournir aux banques françaises et au secteur florissant des fintechs du pays une plateforme d’innovation et d’expansion internationale.

En amont de l’ouverture de ce nouveau bureau, Yapily avait fortement développé sa présence sur le marché français. Yapily couvre déjà plus de 85% des comptes bancaires français, permettant aux banques, aux entreprises fintech et aux autres institutions financières d’intégrer la puissance de l’Open Banking dans leurs produits et services, avec une connectivité 100 % et exclusivement compatible aux normes DSP2. Vivid, la plateforme financière berlinoise qui permet d’investir, d’effectuer des opérations bancaires et d’épargner, utilise déjà Yapily pour se connecter à des comptes bancaires en France.

Julien Lamour, directeur général de Yapily France, a déclaré : "Le public attend de plus en plus des banques et autres prestataires de services financiers, qu’ils offrent les mêmes niveaux de rapidité, de simplicité d’usage et de personnalisation que les applications mobiles grand public. L’expertise reconnue de Yapily dans le domaine de l’Open Banking fournit aux banques et aux entreprises fintech les fondements nécessaires pour répondre à ces attentes. L’infrastructure de Yapily est évolutive, ce qui permet aux entreprises françaises d’intégrer l’Open Banking dans leurs produits et de créer des services hyper-personnalisés. Grâce à notre portée internationale, nous sommes en mesure d’aider les entreprises françaises à continuer à innover et à se développer dans d’autres pays européens, au-delà de leur marché national."

L’ouverture du bureau français suit de près la récente levée de fond - série B de Yapily, qui lui a permis d’obtenir 51 millions de dollars. Cela permettra à Yapily d’étendre l’Open Banking à toute l’Europe et de repenser les services financiers grâce à l’Open Finance, créant ainsi l’inclusion financière pour tous. Le tour d’investissement avait une coloration européenne marquée, dirigé par Sapphire Ventures, avec la participation des investisseurs existants Lakestar, HV Capital et LocalGlobe.

Julien Lamour poursuit : "Ces dernières années, le secteur français de la fintech a connu une accélération des investissements et une montée en puissance de l’innovation. Concernant le transfert des données et des paiements entre les organisations, les initiatives Open Banking seront cruciales pour que les fournisseurs de services financiers traditionnels et nouveaux réalisent leurs ambitions. L’accent mis par Yapily sur une infrastructure d’Open Banking évolutive et sécurisée fournira aux entreprises françaises les fondements nécessaires pour créer des produits et services financiers innovants et plus équitables."

Aux côtés de Julien Lamour, Mohsen Dajani, responsable des ventes, apportera une expérience et une expertise précieuses dans le secteur français des fintechs, en tant qu’ancien directeur général France de Pagantis.