Look&Fin, la plateforme européenne de crowdlending, annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 6 millions €. Elle a pour ambition de se renforcer sur ses marchés domestiques avec un double objectif :

Financer 1000 PME à concurrence de 300 millions € sur les 3 prochaines années.

Poursuivre ses développements technologiques sur le traitement des données pour donner accès aux PME au crédit quasi instantané et 100% digital.

Look&Fin, 70 millions € de crédits déjà levés pour 230 PME

Depuis sa création en 2012, Look&Fin a structuré 70 millions € de prêts pour plus de 230 PME de tous secteurs d’activité en France, en Belgique et au Luxembourg, dont 28 millions € sur les 12 derniers mois. Les entreprises sélectionnées peuvent emprunter de 50.000 € à 5 millions € pour tout type de besoin. Les fonds collectés proviennent d’investisseurs particuliers et d’institutionnels. 30 millions € leur ont déjà été remboursés avec un rendement annuel moyen net de défaut de 5,5%.

En France, Look&Fin a financé depuis fin 2015 60 PME pour un montant total supérieur à 20 millions €.

“Nous avons lancé Look&Fin en vue de créer un marché obligataire pour PME non cotées. 7 ans après notre lancement et près de 100% de croissance par an, le modèle est un succès aussi bien côté emprunteurs que prêteurs. Notre objectif est à présent de devenir la solution incontournable du crédit 100% digital et non bancaire pour les PME, quels que soient leur taille, leur besoin ou leur secteur” déclare Frédéric Lévy Morelle, Fondateur et CEO de Look&Fin. “Nous recherchions pour cela des investisseurs aux profils et réseaux complémentaires capables de nous accompagner dans la durée et dans le développement de nos activités”, ajoute-t-il.

Un tour de table de 6 millions €

La plateforme qui avait ouvert son capital pour la première fois fin 2016 à hauteur de 3 millions € vient de réunir un nouveau tour de table de 6 millions €.

A cette occasion, Look&Fin accueille notamment à son capital Thibaud Elzière, (eFounders) et finance&invest.brussels, ainsi que plusieurs autres entrepreneurs à succès. Le montant recherché a aussi été complété par les actionnaires historiques, qui renouvellent ainsi leur confiance en participant à ce second tour.

Le crédit aux PME 100% digital, un marché prometteur selon les investisseurs

Thibaud Elzière (eFounders) rejoint l’aventure Look&Fin et déclare : “Dans un monde où tout est instantané, le dirigeant d’entreprise doit pouvoir souscrire un crédit comme il achète un produit ou un service sur internet. Look&Fin est l’acteur qui s’inscrit pleinement dans cette mouvance en proposant aux PME une solution de crédit telle qu’on aimerait la voir pensée et pratiquée”.

Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels déclare : “Nous considérons le crowdlending comme une formule additionnelle pour répondre très rapidement aux besoins de financement des PME. Look&Fin a réussi à se distinguer par sa rigueur et par ses procédures simples et efficaces. Elle est ainsi considérée comme une fintech de référence qui jouit d’une très bonne réputation, en se différenciant par la qualité de ses investissements proposés, et présentant par conséquent un faible taux de défaut des emprunteurs, et un bon rendement pour les prêteurs.”

Plus de diversification et un rendement attractif pour les prêteurs

Ces actions mises en œuvre vont également permettre de démocratiser cette nouvelle classe d’actifs et d’offrir aux prêteurs une diversification plus importante en termes de secteurs, de zones géographiques et de rendement.

“Dans un contexte où les taux sont de plus en plus bas, voire négatifs, Look&Fin permet aux prêteurs d’obtenir un rendement de 3% l’an sur les dossiers assurés et offre historiquement un rendement moyen supérieur à 5% l’an à plus de 80% de ses prêteurs sur les dossiers non assurés. En améliorant notre offre aux emprunteurs, nous permettrons à nos prêteurs d’optimiser leur portefeuille”, précise Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de Look&Fin.