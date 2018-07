Acteur phare du financement participatif, la plateforme ClubFunding a permis, depuis sa création en 2015, à près de 70 PME françaises de se financer via l’émission d’obligations. Elle annonce aujourd’hui avoir franchi le cap des 30 millions d’euros prêtés au service de l’économie réelle.

Depuis début 2018, son activité connaît un véritable coup d’accélérateur, avec un rythme des projets proposés sur la plateforme de plus en plus soutenu. Au premier semestre, une quinzaine de collectes a été réalisée pour un montant levé de 12 millions d’euros. Autrement dit : autant de projets ont été lancés en 6 mois qu’en 12 mois l’année dernière. « L’accélération que nous avons connue ces derniers mois, où nous avons levé autant de financement qu’au cours de toute l’année 2017, valide notre stratégie et notre positionnement qualitatif dans un marché de plus en plus mature et consolidé », commentent David El Nouchi et David Peronnin, dirigeants de ClubFunding. « D’ici fin 2018, notre ambition est d’atteindre une collecte annuelle de 30 millions d’euros ».

Ce début d’année 2018 signe également l’accélération des remboursements, dont deux particulièrement symboliques : celui de Sérénya, première collecte lancée sur la plateforme en mai 2015, puis de GTO, le plus important projet en termes de montant (2,2 millions d’euros). Avec un total à date de 21 projets remboursés, ClubFunding affiche un track record toujours plus solide, n’affichant aucun défaut de remboursement depuis plus de 36 mois d’activité.

Des projets diversifiés et un accent mis sur l’immobilier

En parallèle de l’accélération du nombre de collectes, ClubFunding garantit une diversification des secteurs proposés. ClubFunding a ainsi financé des entreprises dans le secteur de l’ingénierie, de la promotion immobilière, de la restauration, de la production audiovisuelle, mais aussi de la franchise. « Tout en préservant la variété des secteurs, nous souhaitons particulièrement nous renforcer dans les prochaines années sur le secteur de l’immobilier grâce à des projets d’envergure », annonce David Peronnin, Président de ClubFunding.

Un renforcement des équipes risque/suivi et juridique

Pour accompagner le développement de son activité, ClubFunding a par ailleurs renforcé ses équipes grâce à l’acquisition de compétences complémentaires, notamment au sein de l’équipe risque/suivi. L’accent a également été mis sur la création d’un pôle juridique grâce au recrutement de profils dédiés. L’ambition : garantir une analyse, un suivi et une sécurisation des projets toujours plus qualitatifs et précis.