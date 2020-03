Colonies conçoit et exploite des espaces d’habitation offrant à ses habitants le confort d’espaces privatifs entièrement meublés, ainsi que l’accès à des espaces de vie partagés dans un esprit convivial (salle de sport, laverie, rooftop…).

Alors que 66 % des moins de 35 ans déclarent se sentir seuls selon une étude publiée par BVA [1], le modèle de Colonies, proposer des logements en coliving pour urbains passionnés, propose donc une alternative pertinente et sollicitée

Après avoir ouvert avec succès ses premières résidences en France et en Allemagne, Colonies ambitionne désormais d’accélérer son développement en Europe et ouvrira en 2020 plus de 50 nouveaux projets.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau financement qui confirme notre vision et valide nos prévisions de développement. En un an à peine nous avons déjà atteint la rentabilité opérationnelle avec 3 projets à Paris et en Ile de France et deux en Allemagne et éprouvé avec succès ce concept de l’habitat partagé. La confiance de nos investisseurs historiques est également un signal fort de la pertinence de notre modèle et de la qualité de l’équipe » se réjouit Alexandre Martin, cofondateur de Colonies.

Confiance des investisseurs historiques et nouvel entrant :

La croissance et la rentabilité opérationnelle atteintes dès la première année ont validé la vision, le modèle et l’excellence opérationnelle de Colonies. Confiants en la capacité des fondateurs à accélérer et prendre le leadership européen, les investisseurs historiques - Idinvest Partners, Global Founders Capital et La Financière Saint James – ont réinjecté 30 millions d’euros dans ce nouveau tour.

LBO France, fonds d’investissement français qui bénéficie de plus 30 ans d’expertise, va permettre à Colonies via un financement de 150M€ d’accélérer son déploiement immobilier et d’élargir son offre pour répondre à une demande toujours croissante.

« Nous offrons aujourd’hui la possibilité à des investisseurs institutionnels de s’exposer à l’hyper résilience du marché de l’habitation sans pour autant s’exposer au risque de gestion puisque nous faisons tout pour eux - du sourcing des actifs jusqu’à leur exploitation. Nous sommes ravis de nous associer aux équipes de LBO France qui ont su comprendre finement les enjeux du coliving. Les premiers projets, fruit de cette collaboration, verront le jour dès cet été » précise Amaury Courbon, Cofondateur de Colonies et interlocuteur privilégié des investisseurs immobiliers.

« Chez Colonies, c’est d’abord sur l’équipe que nous avons voulu parier : pionnière dans le coliving, focalisée sur la rentabilité de leur modèle et prête à ouvrir un énorme marché en France comme en Europe », explique Antoine Zins, Investment Manager chez Idinvest Partners.

« Nous sommes très heureux de soutenir un nouveau paradigme de l’immobilier résidentiel urbain. De tous les secteurs immobiliers, le logement est bien celui qui n’a pas su se réinventer : Colonies, véritable pionner en France, apporte un nouveau concept et une véritable expertise, au moment où le logement en zones urbaines se fait de plus en plus compliqué et les vies moins sédentaires » déclare Stéphanie Casciola, Associée et Directrice Générale Immobilier chez LBO France.

« Étant l’un des premiers investisseurs historiques de Colonies, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accompagner l’entreprise dans cette phase de forte croissance, après avoir démontré la pertinence de son produit, la solidité de son modèle économique ainsi que la qualité de ses équipes » commente Hugues de Braucourt, Associé chez Global Founders Capital.