Une nouvelle opération portant le montant des capitaux levés à plus de 11 millions d’euros en seulement 9 mois

Pixpay, la nouvelle app bancaire destinée aux 10-18 ans, avec accompagnement parental, vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 8 millions d’euros auprès de Global Founders Capital (GFC), investisseur historique, et de Bpifrance, via son pôle Digital Venture, qui fait son entrée au capital. Ce second tour de table doit permettre à Pixpay de poursuivre son développement en France et de commencer son déploiement en Europe. Trois mois après son lancement commercial, la fintech a réuni plus de 11 millions d’euros d’investissements pour imposer son leadership sur un segment en plein boom.

LA NEO-BANQUE DES FAMILLES QUI DEFIE LES ACTEURS TRADITIONNELS

Si les offres des banques traditionnelles à destination des mineurs ne manquent pas, le constat est implacable : moins de 15 % des 10-18 ans disposent d’une carte de paiement. Souvent réduits au statut de « futurs clients » ou « fils/filles de clients actuels », les ados ne disposent pas de services adaptés à leurs usages.

Fondée en 2019 par Benoit Grassin, Nicolas Klein et Caroline Ménager, Pixpay est la première marque à proposer une alternative simple, mobile et innovante aux banques pour les 10-18 ans et leurs parents. Le service proposé par Pixpay comprend une carte Mastercard dédiée aux -18 ans, utilisable partout, pilotée en temps réel via deux apps (parent et ado) et commercialisée sous forme d’un abonnement mensuel sans engagement. Pensé pour aider les ados à apprendre à gérer leur argent dans un monde où le cash disparaît, le produit intègre des dizaines de fonctionnalités innovantes pour simplifier la vie des ados et de leurs parents.

UN SUCCES POPULAIRE QUI DEPASSE LES ATTENTES

Lancée fin novembre 2019, Pixpay a déjà bousculé les banques traditionnelles et dépoussiéré le terrain de « la banque pour adolescents » avec un démarrage au-delà des attentes : la start-up compte déjà 10 000 utilisateurs payants moins de trois mois après sa commercialisation. Des chiffres extrêmement porteurs qui témoignent de la très forte attente des familles et de la pertinence du positionnement de l’offre Pixpay.

Bien loin d’être un produit de niche réservé à une élite, les cartes Pixpay sont souscrites par des familles dans toute la France (plus de 3 000 communes françaises sont déjà représentées parmi les abonnés Pixpay) et de tous les milieux. Souscrites à 62% par les mamans – encore majoritairement aux manettes pour ce qui concerne le quotidien des enfants – la solution Pixpay trouve rapidement sa place dans la vie des ados et fait l’objet d’un réel usage : preuve en est le taux d’activation des cartes Pixpay qui dépasse 95% (une exception dans l’univers des néo-banques) et les 500 000 euros d’argent de poche déjà distribués aux ados depuis l’ouverture du service.

Hugues de Braucourt, Partner chez GFC, commente : « En mettant sur pied une néo-banque dédiée aux ados en tout juste dix mois (sans doute la mise sur le marché la plus rapide du secteur à ce jour), l’équipe Pixpay a fait preuve d’une capacité d’exécution impressionnante. Et les premiers retours clients nous confortent dans l’idée que l’approche Pixpay est la bonne pour adresser ce gigantesque marché »

ACCELERER LE DEPLOIEMENT DE LA BANQUE DIGITALE DEDIEE AUX ADOLESCENTS EN FRANCE ET EN EUROPE

Alors que les néo-banques s’imposent de plus en plus comme de nouveaux incontournables sur le marché bancaire, le segment de « la banque pour adolescents » commence tout juste à se développer. Parmi les précurseurs, la start-up Pixpay, après avoir levé 3,1 millions d’euros en mai 2019 pour lancer son offre commerciale, souhaite désormais aller plus loin en levant 8 millions d’euros supplémentaires. Ce second tour de table est mené par Global Founders Capital (GFC), investisseur historique de Pixpay, rejoint à cette occasion par Bpifrance.

Clarisse Blandin, Directrice de participations au sein du pôle Digital Venture de Bpifrance, précise : « Nous sommes convaincus que la démarche de Pixpay, sur un marché en très forte croissance, construite autour d’un modèle économique par abonnement, est pérenne et résiliente. Nous sommes heureux d’accompagner les équipes de Pixpay sur le chemin de la croissance pour devenir un leader européen du secteur des néo-banques »

Cette nouvelle levée de fonds porte à 11 millions d’euros le montant investi dans la croissance de Pixpay. Avec pour objectif de doubler la taille de l’équipe afin de permettre à la fintech de s’imposer comme le leader français du teen banking, et également de se lancer rapidement à l’international avec des déploiements stratégiques dans plusieurs pays européens prévus d’ici la fin de l’année.

Benoit Grassin, co-fondateur de PIXPAY, conclut : « Ce second tour de table neuf mois après la première levée de fonds ne figurait pas dans notre feuille de route initiale. Devant les premiers retours du marché extrêmement positifs, nous avons décidé d’accélérer notre déploiement et de passer à la vitesse supérieure pour répondre aux attentes suscitées par notre offre »