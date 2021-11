Une capacité de production limitée

Implantée dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, la Brasserie 3 Mâts a atteint sa capacité de production maximale. Pour pouvoir continuer à répondre à la demande, elle lance une campagne de financement via son partenaire Tudigo, spécialisé dans les investissements auprès des particuliers. Ainsi, cette dernière permettra d’investir dans de nouveaux outils de production, permettant de répondre à cette demande croissante. La brasserie souhaite notamment investir dans un nouveau système de brassage, dans de nouvelles cuves de fermentation, ainsi que dans une nouvelle ligne de conditionnement.

Une volonté de se développer !

La Brasserie 3 Mâts commercialise ses produits via différents canaux : la vente directe, à laquelle les trois associés attachent énormément d’importance, ainsi qu’un réseau de distributeurs. En 2019, la brasserie s’ouvre également à la grande distribution. Les bières 3 Mâts représentent aujourd’hui 7% des ventes de bières artisanales en Alsace ! Forte de ce succès, elle souhaite à présent se développer au niveau national, notamment via la grande distribution, qui s’adapte aux nouveaux modes de consommation et qui propose de plus en plus de produits locaux. De par ses bières de qualité, ses tarifs compétitifs - entre 2€50 et 3€50 la bouteille - et son identité visuelle forte, la Brasserie 3 Mâts souhaite apporter sa pierre à l’édifice et rendre accessible à tous ses bières artisanales. Désireuse de créer de nouvelles recettes et faire découvrir de nouvelles saveurs, la Brasserie 3 Mâts prépare une gamme BIO. Cette levée de fonds permettra de commercialiser cette gamme dans un futur proche.