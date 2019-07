Douze mois après avoir bouclé un premier tour de table, Mitigram lève 9,5 millions d’euros avec l’investisseur principal Sampo Plc, via sa filiale à cent pour cent Mandatum Life. Sampo Plc est une société cotée en bourse, propriétaire à long terme d’actifs dans le secteur des services financiers, couvrant à la fois des banques traditionnelles et des compagnies d’assurance - le Groupe détient 21 % de Nordea - ainsi que des plateformes technologiques par le biais de ses participations dans Nordax et Saxo Bank.

Le tour de table précédent était soutenu par Kaj Hed (fondateur et actionnaire majoritaire de Rovio Entertainment) via le fonds de capital-risque Moor&Moor AB avec le soutien des investisseurs suédois Johan Andersson (CEO de Mellby Gård) et Fort Knox (un bureau de gestion de patrimoine). Les trois investisseurs participent également à ce nouveau tour de table.

Depuis sa création, Mitigram a facilité des risques de financement du commerce à hauteur de 27 milliards de dollars dans plus de 100 pays, couvrant plus de 1 000 banques émettrices locales sur les marchés développés et émergents.

Milena Torciano, PDG de Mitigram déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir le groupe Sampo comme investisseur à long terme et partenaire expérimenté. Grâce à cette expertise et à ce financement, nous sommes en mesure de mettre en place une feuille de route de développement produits solide pour satisfaire les banques et les entreprises. »

« Notre objectif est simple, c’est d’élargir et d’accroître la portée du marché de Mitigram en offrant plus de fonctionnalités et capacités produits, augmenter l’automatisation des processus et l’accès aux liquidités dans le secteur du financement commercial. »

Mitigram est le réseau de marché pour les exportateurs, les négociants et les institutions financières leur permettant d’accéder au financement et à la couverture des risques découlant des activités commerciales transfrontalières. Les clients de la société sont des multinationales, des négociants de matières premières de premier plan ainsi que les plus grandes banques du monde. Il s’agit notamment d’entreprises comme Ericsson, Maire Tecnimont, Nokia, Olam et Wärtsilä, ainsi que des établissements bancaires telles que Commerzbank, Standard Chartered Bank et Natixis.

Mitigram permet aux banques de collaborer entre elles et avec les institutions financières non bancaires dans l’échange d’informations. Elle permet une communication efficace et une redistribution des besoins de financement du commerce. La plate-forme donne accès à un réseau étendu de contreparties, prend en charge des processus de conformité améliorés grâce à ses processus de cotation automatisés complets et permet à toutes les parties de mieux comprendre les prix et les capacités du marché.