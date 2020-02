Woonivers, la première application 100% numérique spécialisée dans le remboursement de la TVA aux touristes non-ressortissants de l’Union européenne, clôture son deuxième tour de table à hauteur de 1,6 million d’euros auprès de OneRagtime, avec la participation du fonds espagnol Encomenda, de fonds privés mexicains et de capital publique. Cette levée va notamment permettre à Woonivers de faciliter son développement hors frontières en se concentrant sur la France, et ce, seulement un an après son lancement.

En réalisant cet investissement, OneRagtime - plateforme d’investissement française basée à Paris et installée à Barcelone depuis 2018 - confirme son ambition initiale d’être le premier fonds d’investissement professionnel pour les plus belles startups tech européennes.

Woonivers, l’application qui facilite la détaxe

La start-up Woonivers, fondée en 2018 à Madrid par Antonio Cantalapiedra et Abel Navajas et lancée en 2019, est la seule application mobile 100% numérique approuvée par l’Administration Fiscale espagnole pour la gestion des détaxes. La start-up s’est ainsi donnée pour mission d’aider commerçants et touristes à traiter les factures le plus simplement possible.

L’application offre aux touristes non-issus de l’UE la possibilité de réclamer la TVA de manière rapide et numérisée. Pour cela, il leur suffit de télécharger gratuitement l’application et de scanner le ticket de caisse pour faire la demande de remboursement. À la sortie de l’aéroport lorsqu’ils regagnent leur pays d’origine, ils doivent localiser les bornes de validation numérique DIVA pour y scanner le QR code généré par l’application et y compléter leur demande de remboursement. Une fois approuvée, le voyageur est remboursé pour chaque achat et évite une longue attente aux services des douanes. Il en va de même pour les commerçants qui, grâce à Woonivers, disposent désormais d’un espace en ligne sécurisé qui leur est dédié où ils peuvent gérer les opérations dites “libres d’imposition” ou “hors taxe”.

Avec comme objectif de placer le client au centre de la chaîne de valeur, Woonivers se concentre désormais à 100% sur son développement à l’international en commençant par la France, et sa capitale Paris. Pour concrétiser ses ambitions, la startup compte 20 salariés répartis autour des univers du développement, de la programmation, de la finance ou encore du marketing.

“Dès nos premiers échanges, nous avons su que OneRagtime était le partenaire idéal avec lequel nous voulions avancer. En phase avec notre philosophie et notre vision, OneRagtime nous apporte les connaissances opérationnelles et stratégiques nécessaires pour notre développement en Europe et à l’international, et notamment en France grâce à sa connaissance du marché”, affirme Antonio Cantalapiedra, cofondateur et Président Exécutif de Woonivers.

“Nous sommes convaincus du potentiel de Woonivers et c’est pour cela que nous souhaitons les accompagner au-delà de leurs frontières. La startup a démontré une croissance continue et des ambitions claires dès sa première année.”, se réjouit Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de OneRagtime. “L’Espagne - avec Madrid et Barcelone en tête - est une source de pépites technologiques et 2020 devrait le démontrer avec une présence accrue de notre part sur ce marché.”