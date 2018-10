Anaxago, première plateforme française de financement participatif en capital, annonce la création d’une société de gestion, Anaxago Capital, après obtention auprès de l’AMF de l’agrément n° GP – 18000016. SGP, qui sera dédiée au capital-risque et au private equity immobilier.

Joachim Dupont, président d’Anaxago Capital commente : « La performance historique délivrée aux investisseurs, notre méthode de suivi et de sourcing ainsi que notre rentabilité affichée depuis la création de la plateforme Anaxago sont autant de critères qui valident la solidité de notre modèle économique. Avec 188 projets financés et plus de 105 M€ investis depuis 2012, nous affichons une croissance qui attire de plus en plus d’investisseurs privés et institutionnels ; c’est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer Anaxago Capital, afin d’offrir la possibilité aux investisseurs de bénéficier d’opportunités dans des secteurs de niche tout en disposant de produits diversifiés ».

Première fintech d’equity crowdfunding à créer une société de gestion pour répondre à la demande croissante des institutionnels

Afin de répondre à des besoins de financement de plus en plus importants et à la demande croissante des institutionnels d’accéder aux investissements sélectionnés et proposés par Anaxago, les fondateurs de la plateforme ont décidé de créer une société de gestion qui proposera aux institutionnels, tout comme aux particuliers, des produits d’investissements ciblant des secteurs de niche et présentant un fort potentiel de retour sur investissement.

Anaxago Capital pourra co-investir aux côtés des membres de la plateforme et dans les mêmes conditions, et ciblera également des projets nécessitant des apports plus importants.

Dans la lignée d’Anaxago, la société de gestion développera trois thématiques d’investissement dans des classes d’actifs alternatives pour soutenir le développement des PME françaises et européennes :

1. Le private equity immobilier

2. Le capital-risque

3. La dette privée

Les projets retenus auront une dimension capitalistique plus importante que ceux présentés actuellement sur la plateforme de financement participatif, et pourront être proposés indépendamment ou conjointement aux institutionnels tout comme aux particuliers via Anaxago Capital et Anaxago.

Avec l’ambition d’atteindre 200M€ d’encours d’ici 2020, Anaxago Capital travaille au lancement de son premier fonds en private equity immobilier ouvert à la fois aux investisseurs privés et institutionnels, pour renforcer sa présence historique auprès des opérateurs immobiliers (promoteurs et gestionnaires marchands de biens) avec des capacités d’investissements accrues pouvant aller jusqu’à 10M€.

Anaxago Capital : une équipe expérimentée dans le domaine du private equity

Joachim Dupont, co-fondateur d’Anaxago et jusqu’ici Président de la plateforme, prendra la présidence de la société de gestion, devenant ainsi le plus jeune gérant fondateur et président d’une société de gestion en France. Les autres co- ondateurs de la plateforme, François Carbone et Caroline Lamaud, restent dirigeants d’Anaxago, qui regroupe aujourd’hui une trentaine de collaborateurs aux profils variés, avec des équipes d’experts dédiés au suivi des projets et des investisseurs.

Sabrina Lenczner, avocate de formation, spécialisée en droit bancaire et financier, ayant exercé au sein de l’AMF, rejoint l’équipe d’Anaxago Capital en qualité de Directrice Générale en charge de la conformité et du contrôle interne.