Cashbee, fintech française spécialiste de l’épargne digitale, annonce aujourd’hui une levée de 1,1 million d’euros auprès d’investisseurs privés et institutionnels. Objectif : soutenir le développement de son application mobile et renforcer ses équipes, pour promouvoir une vision simple et accessible de l’épargne rémunérée.

Trop d’argent non rémunéré dort sur les comptes courants des français

Alors que plus de 390 milliards d’euros demeurent sur les dépôts à vue sans être rémunérés, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans, Cashbee propose une solution simple pour faire fructifier cet argent tout en le maintenant à disposition des épargnants.

« Tout le monde sait qu’il est important de mettre de côté, mais beaucoup ont du mal à y parvenir, explique Marc Tempelman, co-fondateur de la société, Cashbee propose à ses utilisateurs de prendre le contrôle sur leur épargne en offrant une solution simple d’utilisation, sécurisée, parfaitement liquide, et enrichie de nombreux services personnalisés. »

Créée en 2018 par une équipe complémentaire cumulant plus de 60 ans d’expérience dans les secteurs de la finance, du conseil en stratégie et du développement informatique, Cashbee permet de rémunérer son argent de manière simple et optimale en le transférant de son compte courant vers un compte rémunéré en un clic depuis son application mobile.

Une solution d’épargne simple et sécurisée

Le compte Cashbee, ouvert en moins de 6 minutes, propose un taux d’intérêt de 1% en moyenne la première année, tout en préservant la parfaite liquidité de l’épargne confiée. L’application, gratuite, intègre un algorithme d’analyse générant des recommandations d’épargne individualisées. Lorsque l’utilisateur a de la marge, Cashbee lui recommande de mettre de côté. Inversement, en cas de grosses dépenses, Cashbee lui suggère de se renflouer pour éviter un découvert inutile (et généralement coûteux).

Bien que l’application soit d’abord digitale, Cashbee mise sur un service client qu’il veut irréprochable et disponible. S’imposant d’assortir à cette facilité d’utilisation le plus haut degré de sécurité, Cashbee a choisi la voie réglementaire la plus exigeante en obtenant plusieurs agréments de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cashbee propose ainsi une application conforme aux plus hauts standards de sécurité, supervisée par la Banque de France et évaluée à ce titre selon les mêmes critères que les grands établissements financiers.

Tous les montants confiés sont placés uniquement au sein de banques françaises et sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution à hauteur de 100 000€ par personne et par compte. S’agissant de la confidentialité des données des utilisateurs, Cashbee est encadrée par la deuxième directive européenne sur les moyens de paiement (DSP2) ainsi que par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ce qui l’assujettit ici aussi aux plus hauts standards de réglementation.

L’ambition de Cashbee : conjuguer simplicité et rendement

La fintech déploie un modèle économique unique, en ne prélevant pas de commissions sur les gains des épargnants, mais en s’appuyant sur un réseau de banques partenaires disposées à la rémunérer pour l’apport des dépôts. Cashbee est ainsi en capacité de garantir d’excellents taux d’intérêts à ses utilisateurs.

Alors que les dépôts à vue constituent aujourd’hui un des premiers produits d’épargne des français avec l’assurance-vie et les livrets réglementés, Cashbee entend répondre aux attentes des épargnants avec sa solution simple d’utilisation, rémunérée et sécurisée.

Cyril Garbois, co-fondateur de Cashbee, conclut : « Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui ce premier tour de financement qui va nous permettre d’accélérer avec un objectif primordial : aider les actifs de tout âge à épargner plus et mieux. Grâce au soutien de nos investisseurs, Cashbee dispose maintenant de tous les atouts pour simplifier l’épargne, sans faire de compromis entre prudence et rendement ».