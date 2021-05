Ces fonds permettront à la fintech d’accélérer sa croissance déjà exponentielle et d’assoir sa position de compte en ligne alternatif. En développant de nouveaux services, VeraCash a pour ambition de devenir le moyen de paiement préféré de ses clients.

L’or et l’argent utilisés pour les paiements sans contact

Avec la crise, l’or et l’argent se sont révélés une fois de plus être des valeurs-refuges pour les Français soucieux de trouver des placements sécurisés pour leur épargne. La fermeture des boutiques et guichets de banque a favorisé l’essor de l’e-commerce, la vente et l’achat des métaux précieux n’échappant pas à la tendance. Un sondage réalisé en novembre 2020 montrait une évolution notable des préférences de paiements depuis le début de la crise sanitaire : 7 Français sur 10 privilégient désormais les paiements sans contact (carte ou mobile). [1]

En réponse à ce gain de popularité, VeraCash complète l’offre traditionnelle des paiements dématérialisés en proposant un compte en ligne adossé à des métaux précieux, stockés en coffre sécurisé, utilisables à tout moment grâce à la carte Mastercard, gratuite et sans commissions. L’application mobile, disponible sur Androïd et iOS, simplifie la gestion du compte et de la carte.

Ambitions et projets à venir

VeraCash compte aujourd’hui 30 000 clients et accueille environ 1 500 nouveaux clients chaque mois. La fintech entend accroitre le nombre d’usagers et continuer de développer un business model qui lui a permis d’être rentable dès 2019 et d’avoir une forte croissance en 2020.

Jean-François Faure, fondateur et PDG de VeraCash déclare : « Avec le soutien de nos clients et nouveaux investisseurs, cette levée de fonds va renforcer notre capacité à répondre aux besoins du marché et de nos clients. Cela va démocratiser l’accès aux métaux précieux en tant qu’actifs, à usage quotidien. Nos clients ont participé massivement à cette levée de fonds, ce qui montre qu’ils croient en notre business model, nos solutions et nos projets pour les innover davantage. »