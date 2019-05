Lancée en 2018, la pépite française spécialisée dans la garantie de loyers, annonce aujourd’hui un tour d’amorçage d’un million d’Euros auprès, entre autres, d’entrepreneurs aguerris aux ruptures technologiques de secteurs traditionnels dont :

Hervé Schricke, cofondateur de Meilleurtaux.com dont il a été directeur général avant de créer XAnge en 2003

Harold Mechelynck, fondateur d’Ogone (racheté par Ingénico)

Guillaume Lestrade, cofondateur de Meero, plateforme de production de photos

Adrien Ledoux, cofondateur de Jobteaser, plateforme de recrutements

Repenser les critères de sélection pour accorder une garantie de loyer.

Unkle a défini un système de scoring permettant de sélectionner les locataires sur plusieurs critères prenant en compte leur capacité réelle à payer leur loyer chaque mois. Finie la sélection basée sur un CDI ou un salaire 3 fois supérieur au loyer, Unkle prend en compte des éléments fondamentaux tels que l’épargne ou les pensions alimentaires et plus important encore, l’engagement et la fiabilité personnelles des demandeurs.

“ Les critères de sélection d’un locataire ne sont plus adaptés à l’évolution du monde du travail. Il n’existe pas de catégorie pour les statuts d’indépendants - qui connaît pourtant une croissance de 126 % ces 10 dernières années - ou d’expatriés par exemple, or ces derniers sont tout aussi solvables que les CDI. Or, 6 millions de personnes en France sont aujourd’hui concernés par cette situation. Notre objectif est de devenir un “booster” de dossier en remettant le dossier du locataire en haut de la pile pour un propriétaire et de créer la préférence pour celui qui nous choisit comme garant” commente Matthieu Luneau, Co-fondateur d’Unkle.

Les bons payeurs récompensés grâce à la notation Unkle

Actuellement, rien de permet de savoir si un locataire est fiable ou non. Ceux qui ont toujours payé leur loyer à temps n’ont aucun avantage lors de la recherche d’un nouveau logement ou d’un prêt bancaire immobilier par exemple.

Avec sa technologie de scoring, Unkle entend définir un indice qui permettrait gratuitement aux locataires d’être “préférés” en cas de nouvelle recherche de logement ou privilégiés lorsqu’ils demandent un prêt bancaire pour un achat immobilier. Leur notation pourrait permettre aux locataires d’obtenir, par exemple, un prêt bancaire à des conditions plus avantageuses (taux plus bas que le marché, montant plus important emprunté).

“Nous avons été impressionnés par la vision des fondateurs d’Unkle. Ils vont beaucoup plus loin que les solutions de garantie locatives que nous avons vu émerger ces derniers mois. Ils ont une approche très disruptive et cohérente de ce marché et pourraient bien rebattre les cartes des conditions d’accès au logement, voire, à la propriété.” se réjouit Hervé Schricke, cofondateur de MeilleurTaux.Com et ancien dirigeant du fonds d’investissement Xange.

Un garant en quelques clics

Le service est simple et rapide. Tout locataire peut postuler en moins de 5 minutes sur la plateforme en répondant à des questions et en fournissant quelques pièces justifiant sa solvabilité. Unkle s’engage à répondre en moins de 24h.

La garantie, entièrement gratuite pour les propriétaires coûte 3,5% du montant du loyer (charges comprises). Elle est payée mensuellement pendant toute la durée du bail.

Les avantages :