Lancée en Juillet 2020 à Lille au sein d’Euratechnologies, la startup TradeIn est la pionnière en évaluation instantanée du comportement de paiement de clients B2B.

Cette opération a pour objectif le financement du recrutement d’une dizaine de talents en 2021, l’enrichissement de son offre de produits, l’expansion géographique de l’entreprise et l’accélération de son acquisition commerciale.

TradIn est une plateforme SaaS qui permet d’évaluer en temps réel le comportement de paiement des clients B2B, de se protéger des impayés et de financer sa trésorerie.

Objectif : identifier quels clients comportent le moins de risques d’impayés. Le besoin est d’autant plus présent lorsque l’on sait qu’un quart des faillites de PME sont dues aux impayés. Et que près de 56% des sociétés en France n’ont pas respecté les délais de paiements en 2020.

Se positionner en tant que leader

Jean-Cédric Bekale, CEO de TradeIn estime que « Grâce à cette levée de fonds nous allons structurer et renforcer nos équipes commerciales afin de prendre des parts de marché pour nous positionner comme leader Français puis Européen de l’analyse en temps réel de la solvabilité des entreprises. »

Il ajoute : « Notre offre de services technologique couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion du poste clients allant de la Prospection, puis de l’assurance-crédit et enfin du financement en temps réel des entreprises. »

De son côté Jack-Hermann Ntoko, COO de TradeIn déclare : « Ces priorités d’investissement nous permettront d’accélérer notre croissance, de fidéliser nos clients, de lancer de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée et de nous positionner comme un acteur majeur de l’évaluation en temps réel de la solvabilité des entreprises en France et sur l’Europe pour 2022. »

Marc Sabatier, investisseur de TradeIn, explique les raisons qui l’ont poussé à choisir TradeIn : « Il y a la qualité de la solution en termes de pertinence, d’exhaustivité 360° des sources de données, la pertinence des algorithmes, la qualité de l’expérience et la pertinence des informations de synthèse proposées au client »

Mais ce qui fait vraiment la différence pour lui c’est « ce modèle en cercle vertueux pour la traction commerciale et la qualité des données, qui repose à la fois sur une attractivité pour les banques et une attractivité pour les clients, les deux faces du modèle contribuant à la croissance de l’autre, et réciproquement. »

Julien Trucy, FALC & Investment Manager de Euratechnologies déclare : « Nous sommes heureux et fiers d’accompagner avec nos partenaires l’équipe de TradeIn depuis le début et de mettre à leur profit l’ensemble du savoir-faire et du réseau de Euratechnologies. Jean-Cédric et Jack, tous deux parisiens, ont décidé de s’implanter à Euratechnologies et ont déjà créé 15 emplois. Nous misons sur 50 supplémentaires sur les 18 prochains mois ! »