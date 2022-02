Depuis 2014 Simco accompagne plus de 1500 collectivités de toute taille afin de les aider à mieux gérer et plus simplement leurs finances. De la gestion budgétaire à la gestion de la masse salariale en passant par la prospective budgétaire et financière, les tableaux de bord et rapports générés automatiquement par les solutions de Simco offrent aux élus une visibilité détaillée sur leur budget, permettant ainsi un pilotage optimisé de leurs territoires. En plus d’apporter une aide à la décision dans la réalisation des projets de leur mandat, l’outil aide les élus et les collectivités à se soumettre aux exigences réglementaires.

Avec l’acquisition d’Orféor, le groupe ajoute une nouvelle brique à sa suite logicielle : la gestion de la dette et des financements. En outre, Orféor, fort de 30 ans d’expérience, apportera son activité de conseil dispensée par ses 10 consultants-experts qui accompagnent plus de 300 acteurs publics : collectivités locales et territoriales, établissements de santé, bailleurs sociaux, EPL et autres organismes publics. Cette intégration, qui réunit le savoir-faire technologique de Simco et l’expertise métier d’Orféor, va donner lieu à la plateforme de gestion financière dédiée au secteur public la plus complète du marché (prospective, dette, dotations, fiscalité, RH et préparation budgétaire).

“ Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’Orféor. Nous sommes animés par la même mission : permettre à chaque élu ou agent, et à chaque collectivité locale de gérer au mieux son budget. Cette mission passe par une digitalisation des outils de gestion mais également par un accompagnement métier et humain. Désormais nous proposerons l’offre la plus complète sur le marché, ce qui nous permettra de démarcher de plus grosses collectivités et tout type d’organismes publics ” déclare Jonathan Dahan Président d’ANV Capital.

“ Orfeor conseille les acteurs publics locaux dans la gestion de leur dette depuis plus de 30 ans. La société est connue et reconnue pour la qualité de son expertise et de ses consultants. La complémentarité des offres nous paraissait évidente. Notre objectif est de devenir l’interlocuteur privilégié des collectivités dans la prise de décision grâce au dialogue complet et constant que permet l’alliance des métiers et des compétences ” conclut Bernard Andrieu, président d’Orféor.

Le groupe nouvellement constitué qui réalise déjà 3 millions d’euros de chiffre d’affaires a pour objectif d’atteindre les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025. Un développement qui n’exclut pas d’autres opérations de croissance externe. Par ailleurs, le groupe annonce un taux de fidélisation de ses clients de 97%.