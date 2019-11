Leader de l’édition de solutions de distribution en ligne de produits et services financiers, la fintech française Particeep vient de signer un contrat de prêt en Venture Loan avec la Banque Wormser Frères. Ce financement innovant porte le montant levé par la fintech depuis sa création à 2,5 millions d’euros et permettra à cette dernière de renforcer sa puissance commerciale en France et à l’international ainsi que ses efforts de recherche et développement.

Le Venture Loan est un modèle de prêt innovant, quasi unique en France et adapté pour les entreprises à forte croissance qui viennent d’atteindre leur rentabilité. Tel est le cas de Particeep qui a triplé son résultat d’exploitation sur l’exercice 2018.

Basée au cœur de Paris, la fintech Particeep offre des solutions sur étagère aux banques, aux assureurs, aux sociétés de gestion et à leurs distributeurs pour exposer leurs référentiels de produits et permettre à leurs clients finaux de souscrire en ligne à des produits bancaires et d’assurances.

La société enregistre chaque année sur ses solutions plus de 200M € de souscriptions aux produits bancaires, d’assurances et de placements et a déjà séduit un grand nombre de références telles que Crédit du Nord, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Agricole ou encore des sociétés de gestion comme Novaxia Investissement, Seventure Partners, filiale du Groupe BPCE et Paref Gestion.

« Nous avons choisi ce mode de financement pour maintes raisons. Premièrement, il présente l’avantage d’être peu dilutif pour les fondateurs qui souhaitent garder à minima 70% du capital de la société en prévision d’un tour de table d’un montant important. De plus, il accroit nos capacités de production et d’investissement dans nos produits Particeep Plug et Particeep Finstore afin de répondre immédiatement à la demande croissante en France et à l’international. » Steve Fogue, Président et co-fondateur de Particeep.

« Nous avons été impressionnés par le professionnalisme de l’équipe dirigeante et son exigence. En tant que banque, nous avons pu également apprécier la qualité et la robustesse des solutions de Particeep, confirmées par des grands clients de renom. Le Venture Loan, mode de financement innovant, nous a donc paru particulièrement adapté pour ce projet à fort potentiel. » Julien Wormser, Directeur Général Délégué, Banque Wormser Frères.

Témoignage de Steve Fogue, CEO de Particeep, en vidéo :