Créée en 2013 et basée à Paris, la Fintech Particeep digitalise et simplifie la souscription de de produits bancaires, d’assurances et d’épargne. Grâce à Particeep, les banques et les assurances peuvent non seulement proposer à leurs clients finaux la souscription en ligne à leurs offres directement depuis les interfaces existantes mais aussi proposer aux partenaires distributeurs un accès contrôlé et sécurisé à leurs offres digitales ainsi qu’aux parcours de souscription associés.

Particeep offre également en marque blanche une plateforme de distribution en ligne, en direct et via les conseillers en gestion de patrimoine, de produits d’épargne et de placement. La plateforme se configure en ligne sans développement informatique. Présente dans quatre pays (France, États-Unis, Portugal et Luxembourg), la société sert aujourd’hui une centaine de clients, tels que le Crédit Agricole, Groupama ou Nexity. Particeep compte une trentaine de collaborateurs et a enregistré en 2020 un volume de souscriptions de plus de 500 M€, en hausse de 70% par rapport à 2019.

Afin de poursuivre sa croissance, Particeep annonce l’arrivée de Truffle Capital et Sopra Steria comme actionnaires minoritaires. Cette prise de participation de près de 2 millions d’euros, qui s’inscrit dans un important plan stratégique, lui permettra de piloter le financement de sa croissance, de son développement et de ses innovations technologiques sur les années à venir avec Truffle Capital et Sopra Steria. Par ailleurs, la prise de participation de Sopra Steria, présent avec ses logiciels bancaires de Sopra Banking Software dans plus de 25 pays, accélérera la conquête commerciale des marchés européens, américains, africains et asiatiques. En intégrant Particeep à son offre disponible auprès de 1 500 institutions financières clientes, Sopra Banking Software mettra à disposition une solution native et clé en main pour faciliter la souscription de produits financiers.

Steve Fogue, Président et Co-fondateur de Particeep, déclare : « La démocratisation de la distribution de services financiers sur des plateformes est en marche. Particeep pourra se positionner comme un acteur de référence de cette transition digitale avec le soutien de nouveaux actionnaires. Nous sommes ravis de bénéficier de l’appui financier ainsi que de l’expertise des équipes de Truffle Capital ; et nous nous réjouissons de cette alliance stratégique avec Sopra Steria et Sopra Banking Software qui nous permettra d’accélérer le déploiement international de nos solutions auprès des institutions financières. »

Bernard-Louis Roques, Directeur Général et Co-fondateur de Truffle Capital, ajoute : « Nous suivons Particeep depuis plusieurs années et avons été impressionnés par sa capacité à développer une solution « plug & play » de dématérialisation de la souscription et de la distribution de produits financiers, permettant ainsi aux banques, assurances et mutuelles de lancer de nouvelles offres grâce au simple « copier-coller » d’une ligne de code. Leur technologie, validée par Sopra Steria, acteur de référence du secteur, s’inscrit parfaitement dans notre portefeuille d’Insurtechs et de Fintechs innovantes au cœur de l’écosystème Truffle. »

Guillaume Blot, Chief Digital & Innovation Officer - Senior Vice-President de Sopra Banking Software, conclut : « Nous sommes fiers de soutenir Particeep et de les faire bénéficier de notre forte implantation sur les marchés européens, américains, africains et asiatiques. L’engagement de notre Groupe aux côtés de Particeep participe de notre volonté de contribuer aux côtés des Fintechs à façonner la finance de demain. »

À propos de Particeep

Particeep est une Fintech qui édite des solutions Saas de commercialisation en ligne de produits bancaires, d’assurances et d’épargne. Particeep aide au quotidien les banques, les assureurs, les sociétés de gestion et leurs distributeurs à déployer en moins d’un mois des canaux de souscription numériques de leurs produits et services connectés à leurs systèmes d’information existants. Parmi ses clients, Particeep compte des acteurs majeurs de la banque, de l’assurance et de l’épargne en France, en Europe et aux Etats-Unis tels que Crédit du Nord, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Agricole, MetLife, Groupama, RCI Bank ou encore Paref Gestion.

Particeep est une Jeune Entreprise Innovante, labellisée deux fois par Finance Innovation et lauréate d’une dizaine de prix tels que le prix Best Open Banking API Europe 2020 du Global Banking & Finance Review et des prix Open Banking de Banque Innovation en 2018 et en 2017.