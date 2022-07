Cherpas est un outil qui assure une veille constante sur les abonnements domestiques afin que ceux-ci soient constamment optimisés. Lancée en 2019 et utilisée par plus de 20 000 membres, l’entreprise rennaise connait depuis trois ans une croissance rapide, au service du pouvoir d’achat des Français. Elle a bouclé en juin 2022 une levée de fonds de 1 million d’euros auprès de business angels et du fonds French Tech Seed de BPI France.

Cherpas étudie de façon continue les abonnements (énergie, internet et mobile) de ses utilisateurs pour leur proposer les contrats les plus avantageux. Pour cela, l’entreprise a développé un algorithme puissant qui analyse les factures déposées par le consommateur pour déterminer son profil de consommation. À partir de là, les contrats sont confrontés en permanence aux offres disponibles sur le marché. L’algorithme détermine en continu l’offre la plus adaptée aux besoins de l’utilisateur. La confidentialité des informations personnelles est bien sûr un sujet majeur.

La vision de Cherpas consiste à automatiser les tâches répétitives afin de dégager du temps pour une relation humaine de qualité. Le service va donc jusqu’à la prise en charge totale des démarches, de la résiliation de l’ancien contrat à la souscription du nouveau. Un suivi complet qui donne de la confiance à l’utilisateur, en veille constante sur les offres du marché et 100% gratuit.

Forte d’une croissance rapide depuis sa création, la startup compte aujourd’hui plus de 20 000 membres et supervise plus de 27 000 contrats grâce à un effectif de 8 personnes. Soutenue par le fonds French Tech Seed de BPI France et huit business angels dont Cédric Hutchings, Jean-Philippe Couturier, Jacques Bonifay et Sébastien Matykowski, Cherpas annonce une levée de fonds de 1 million d’euros. Elle permettra à l’entreprise de lancer une nouvelle campagne de recrutements pour soutenir le développement rapide de sa base membres et également d’améliorer la technologie de son algorithme.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Cherpas qui démontre la force de sa proposition de valeur par une croissance rapide et disposant d’un potentiel d’accélération très fort. Véritable pépite tech, sa solution est une révolution au service des consommateurs et l’entreprise a su gagner la confiance de ses utilisateurs en leur offrant des résultats concrets. » indique Cédric Hutchings, co-fondateur et CEO d’Outsight.

« Après trois ans de développement intensif, nous sommes aujourd’hui ravis d’accueillir de nouveaux partenaires au capital de Cherpas. Cette levée de fonds répond à notre ambition de pouvoir proposer une technologie toujours plus résiliente et performante, au service du pouvoir d’achat des Français. » ajoute Bertrand Jermann, fondateur et CEO de Cherpas.